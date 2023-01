Die Dokumenten-Affäre Joe Bidens erweist sich für die Republikaner im Kongress als Gottesgeschenk. Sie haben einen Plan gefasst.

Die Vorbereitung einer epischen Schlammschlacht

Die Dokumenten-Affäre Joe Bidens erweist sich für die Republikaner im Kongress als Gottesgeschenk. Sie haben einen Plan gefasst.

Von Thomas Spang (Washington)

Das Timing könnte für die neue Mehrheit im Repräsentantenhaus kaum besser sein. Nach dem Desaster bei der Speaker-Wahl verschiebt die Enthüllung über den Fund von Geheimdokumenten aus seiner Zeit als Vizepräsident in einem Privatbüro Joe Bidens die Aufmerksamkeit auf den Mann, den die Republikaner schon vorher im Kongress mit Untersuchungen überziehen wollten. Die Federführung wird der mächtige Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses unter Vorsitz James Comers übernehmen.

Am Donnerstag stellten sich mehr Fragen zu dem Umgang Bidens mit geheimen Staatsdokumenten, nachdem US-Medien über einen zweiten Dokumentenfund berichtet hatten. Wie der Fernsehsender NBC erfuhr, handelt es sich abermals um Geheimunterlagen.

Überschatteter Staatsbesuch

Anfang der Woche hatte die Enthüllung des ersten Funds von zehn Dokumenten am 2. November vergangenen Jahres in einem Privatbüro des Penn Biden Center den Staatsbesuch des Präsidenten in Mexiko überschattet. In einer ersten Reaktion hatte sich Biden „überrascht“ gezeigt, dass seine Anwälte bei der Räumung des Büros Regierungsdokumente gefunden hatten.

CNN hatte am Mittwoch berichtet, es handele sich um geheime Informationen zur Ukraine, Iran und Großbritannien. Bidens Anwälte hatten die Unterlagen unaufgefordert an das zuständige Nationalarchiv übergeben, das per Gesetz für die Aufbewahrung aller Regierungsdokumente zuständig ist. Dieses unterrichtete das Justizministerium, weil es sich um einen Verstoß gegen das Gesetz zum Umgang mit vertraulichen Regierungsdokumenten handeln könnte. Justizminister Merrick Garland beauftragte den von Donald Trump benannten Bundesanwalt von Chicago, John Lausch, die Unterlagen zu sichten.

Während dessen Untersuchung vor dem Abschluss steht, blieb unklar, wo der zweite Satz an Dokumenten auftauchte, und wie umfangreich er ist. Die Papiere seien bei weiteren Nachforschungen der Biden-Anwälte an einem anderen Ort gefunden worden, hieß es.

Zahlreiche offene Fragen

Diese und andere Fragen dürften im Mittelpunkt der Anhörungen stehen, die der Kontrollausschuss angekündigt hat. Eine von mehreren Untersuchungen, mit denen die Republikaner den Präsidenten vor sich hertreiben wollen. Auf massive Kritik stieß indes die Einsetzung eines Ausschusses, der untersuchen soll, wie das Justizministerium und die Bundespolizei FBI angeblich politisiert worden sind, um Donald Trump und den Republikanern zu schaden. Die Demokraten haben den Verdacht, das Komitee verfolge das alleinige Ziel, die Ermittlungen gegen Trump und das Netz der Verschwörer bei dem gescheiterten Putsch vom 6. Januar zu behindern.

Im Kongress zeichnet sich damit eine epische Schlammschlacht ab, die den Boden für den Präsidentschaftswahlkampf 2024 bereitet. Trump hat bereits seine erneute Bewerbung für eine Kandidatur angekündigt. Biden wollte sich Anfang dieses Jahres entscheiden, ob er für eine zweite Amtszeit antreten wird.

