Nach der Landung der Alliierten standen die Menschen in der Normandie an der vordersten Front des Kriegsgeschehens. Doch die zivilen Opfer wurden in Frankreich lange verschwiegen.

International 9 Min.

Die Vergessenen des D-Day

Nach der Landung der Alliierten standen die Menschen in der Normandie an der vordersten Front des Kriegsgeschehens. Doch die zivilen Opfer wurden in Frankreich lange verschwiegen.

Von Christine Longin Die meisten Erwachsenen erinnern sich gern an die Zeit, als sie 19 Jahre alt waren ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.