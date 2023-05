Wie die Ukrainer auf ihre "heilige Rache" warten

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine

Foto: Mihir Melwani/SOPA Images via ZU

Ukrainische Soldaten nehmen an einer Militärübung in einem Stützpunkt außerhalb von Kiew teil. Die Soldaten simulieren die Bedingungen an der Front, leben im Wald und heben über lange Zeiträume Gräben aus.