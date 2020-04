Die Stunde der Macher

Während der demokratische Herausforderer Joe Biden darum kämpfen muss, sichtbar zu bleiben, nutzt US-Präsident Donald Trump jede Gelegenheit, um sich zu profilieren.

Eigentlich hätten seine Ideen in der Corona-Krise Furore machen müssen. Bereits seit Jahrzehnten fordert Bernie Sanders mehr soziale Gerechtigkeit und eine allgemeine Krankenversicherung. Doch vergangene Woche richtete der demokratische Präsidentschaftsbewerber eine letzte Videobotschaft aus seinem Wohnzimmer an seine Anhänger und kündigte seinen Ausstieg aus dem Rennen um das Weiße Haus an.

Es war die richtige Entscheidung, denn der Senator aus Vermont hatte keine Chancen mehr auf eine Nominierung und er verhindert damit eine Spaltung seiner Partei ...