Die Stürmung des US-Kapitols in Bildern

Sarah CAMES Am Mittwoch durchbrachen Anhänger des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump Barrikaden und drangen in das Herz der amerikanischen Demokratie ein: Das Kapitol in Washington DC. Die unfassbaren Bilder in der Galerie.

24 Ein Trump-Anhänger stieht ein Rednerpult aus dem US-Kapitol. AFP

um weitere Bilder zu sehen. Ein Trump-Anhänger stieht ein Rednerpult aus dem US-Kapitol. AFP Ein Trump-Anhänger marschiert mit einer Konföderierten-Flagge durch die Rotunda des Kapitols. AFP Ein Trump-Anhänger trägt eine Gasmaske in einer Wolke aus Tränengas. AFP Ein Polizist blickt aus einer zerbrochenen Glasscheibe, während sie die Trump-Anhänger vor den Toren des Kapitols sammeln. AFP Die Treppen vor dem Kapitol. AFP Demontranten haben sich in der Senatskammer versammelt. AFP Trump-Anhänger in Feierlaune. AFP Ein Trump-Unterstützer filmt die unglaublichen Szenen mit. AFP Demonstranten schreien in den Gängen des Kapitols. AFP Ein Trump-Anhänger hängt von der Gallerie der Senatskammer. Foto: AFP Trump-Anhänger ruhen sich auf einer Bank im Kapitol aus. AFP Die eingenommene Senatskammer. AFP Ein Galgen steht vor dem Kapiolgebäude. AFP Die Gänge des Kapitols sind mit Tränengas gefüllt. AFP Einige Trump-Anhänger lassen "Andenken" mitgehen. AFP Polizeibeamte versuchen die Kammer des Repräsentantenhauses zu barrikadieren, während Trump-Anhänger gegen die Türen hämmern. AFP Ein Demonstrant sitzt auf dem Podest in der Senatskammer. AFP Demontranten haben sich in der Senatskammer versammelt. AFP Ein Bild des Chaos. AFP Der Blick auf die wütende Menge aus dem Kapitolgebäude. AFP Ein Trump-Unterstützer lässt sich mit einer Statue seines Idols fotografieren. AFP Eine Trump-Flagge weht auf den Treppen des Kapitols. AFP Sicherheitsbeamte nehmen einige Demonstranten fest. AFP Sicherheitbeamte versuchen vergeblich, die Türen zu sichern. AFP





