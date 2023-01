Die kurdische Gemeinde sieht die Türkei hinter dem tödlichen Angriff auf ein Kulturzentrum in Paris.

Anschlag in Paris

Die Spur des Verdachts führt nach Ankara

Von Christine Longin (Paris)

„Die Märtyrer sind ewig“, riefen die Trauernden, die sich im Gemeindezentrum der Pariser Vorstadt Villiers-le-Bel versammelt hatten. Gemeint waren der Sänger Mir Pewer, die Aktivistin Emine Kara und der Rentner Abdurrahman Kizil, die am 23. Dezember vor dem kurdischen Kulturzentrum Ahmet Kaya von einem 69-jährigen Franzosen erschossen worden waren. Für die kurdische Gemeinde, die sich am Dienstag in Villiers-le-Bel von den Toten verabschiedete, ist klar, dass die Opfer gezielt ins Visier genommen wurden.

Die Kurdinnen und Kurden sehen die Türkei, die die kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen seit Jahren bekämpft, hinter der Tat. Der Dachverband Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich (CDKF) spricht von einem „infamen terroristischen Angriff“ und wirft der französischen Regierung Nachsicht mit dem „faschistischen türkischen Regime“ vor. Doch die Staatsanwaltschaft sieht bisher keinen Anlass, die Anti-Terror-Ermittler einzuschalten, da eine Untersuchung von Computer und Telefon des Täters keine „extremistische Ideologie“ gezeigt habe.

Krankhafter Hass

Staatsanwältin Laure Beccuau verfolgt stattdessen die Spur einer rassistisch motivierten Attacke. Der pensionierte Lokführer William M. gab in ersten Verhören an, er hege generell einen „krankhaften Hass“ auf Ausländer. Gegen den Rentner läuft ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes und unerlaubten Waffenbesitzes. Bereits vor einem Jahr hatte William M. ein Zeltlager von Geflüchteten in Paris angegriffen und zwei Männer verletzt. Er saß dafür ein Jahr lang im Gefängnis und kam erst im Dezember unter Auflagen wieder frei.

„Es ist viel zu früh, um eine Hypothese zu verfolgen und die andere auszuschließen“, warnt der Soziologe Adel Bakawan, der selbst kurdischer Herkunft ist, im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Wissenschaftler am französischen Institut für Internationale Beziehungen (Ifri) verweist darauf, dass der Täter in der Rue d’Enghien gezielt das kurdische Kulturzentrum und einen kurdischen Frisör angegriffen habe, obwohl auch Läden anderer Nationalitäten in der Straße ansässig seien.



Es ist viel zu früh, um eine Hypothese zu verfolgen und die andere auszuschließen. Adel Bakawan, Soziologe

Vor zehn Jahren war die kurdische Gemeinde von Paris schon einmal Ziel eines Angriffs. Damals waren in der Pariser Rue Lafayette ganz in der Nähe des kurdischen Kulturzentrums drei Kurdinnen getötet worden. Hinter der Tat am 9. Januar 2013 wurde der türkische Geheimdienst vermutet, doch der Hauptverdächtige, ein türkischer Nationalist, starb 2017 kurz vor Prozessbeginn an einem Gehirntumor. Die Angehörigen der Opfer setzten 2019 neue Ermittlungen durch, für die allerdings wichtige Geheimdienst-Dokumente blockiert sind. Die kurdische Gemeinde fordert von der französischen Regierung, die Unterlagen freizugeben.

Eine genervte Mutter

Auch hinter dem Angriff vor dem Kulturzentrum Ahmet Kaya sehen kurdische Kreise den türkischen Geheimdienst, der William M. im Gefängnis manipuliert habe. M.s Mutter weist einen solchen Verdacht vehement zurück. „Das nervt mich“, sagte die 90-Jährige, die ihren Sohn zuletzt in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung beherbergte, der Zeitung „Le Parisien“.

Nach den tödlichen Schüssen in der Rue d’Enghien kam es bei zwei Trauerkundgebungen für die Opfer in Paris zu Ausschreitungen. Auf einem Plakat wurde der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan als „Mörder“ bezeichnet, was zur Einbestellung des französischen Botschafters in der Türkei führte. Die Demonstrierenden zeigten sich mit Flaggen der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wurde.

Auch am Samstag dürften die rot-gelb-grünen Farben der PKK zu sehen sein, wenn ein „großer Marsch“ der Kurdinnen und Kurden in Paris stattfindet. Die Kundgebung war eigentlich zum Gedenken an den zehnten Jahrestag des Anschlags von 2013 geplant. Nun soll sie auch an die Toten des Kulturzentrums Ahmet Kaya erinnern.

