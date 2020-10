Die (selbst)entzauberte Rechte in Österreich

FPÖ und Heinz-Christian Strache sind nur noch ein Schatten ihrer selbst – und das wird wohl noch eine Zeit so bleiben.

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)

Einmal geht noch. „Mein Comeback in Deiner Hand“, inseriert da einer vor den Landtagswahlen in Wien am Sonntag ganzseitig in österreichischen Zeitungen. Leger, im dunklen Sakko und offenen, weißen Hemd streckt er dem Leser die Hand entgegen. „Jetzt oder nie“, steht da auch noch. So sieht ein Notruf aus.

Das letzte Mal war Heinz-Christian Strache noch angetreten, den Wiener Bürgermeistersessel zu erobern – und hatte mit 30 Prozent der Stimmen für seine FPÖ auch in der Republik für banges Schaudern gesorgt ...