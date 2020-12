Die Sachsen begegnen Corona mit Eigensinn

Die Sachsen in Ostdeutschland wissen es gern am allerbesten - jetzt sind ihre Kliniken voll und ihr Land vor der Corona-Katastrophe.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Plauen)



Glühwein ist aus. Also Glühwein vor Ort. Das Büdchen steht, das Holzpodest auch, hübsch eben, das Gefälle der Rathausstraße hinunter zum Klostermarkt perfekt ausgleichend, links und rechts Christbäume mit bunten Kugeln und funkelnden Lichtern, das dazu gehörende Ladengeschäft, an dem sich alles entlangzieht, warm erleuchtet. Bald wird es dämmern. Dann wäre es Zeit.

Wäre. Konjunktiv. Möglichkeitsform.

Die Wirklichkeit an diesem Donnerstag vor dem dritten Advent in Plauen in Sachsen ist radikal glühweinfrei ...