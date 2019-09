Zerstörte Gebäude, überflutete Häuser und erste Tote: Hurrikan „Dorian“ hat die Bahamas schwer getroffen. In Florida warten die Menschen derweil ängstlich auf die Ausläufer des Sturms.

Die Ruhe vor dem Sturm: "Dorian" steuert Richtung Florida

Zerstörte Gebäude, überflutete Häuser und erste Tote: Hurrikan „Dorian" hat die Bahamas schwer getroffen. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung unklar. In Florida warten die Menschen ängstlich auf die Ausläufer des Sturms.

(dpa) - Ein Mann filmt mit dem Handy einen Erkundungsgang durch den Ort Marsh Harbour auf der Bahamas-Insel Great Abaco. Auf der Straße ist nur noch wenig Wasser, jetzt ist sie von Schutt und Trümmern übersät.

Sturmschäden in Marsh Harbour auf den Bahamas. Foto: Facebook/AFP/Ramond A. King

Neben Teilen von eingestürzten Hauswänden, verstreuten Stofffetzen und Autoreifen liegen unter dem noch immer grau verhangenen Himmel umgeknickte Bäume. Die Leitungen eines schief stehenden Strommasts verlaufen hüfthoch, quer auf der Straße liegt ein Schnellboot. „Das hier war Bay View“, kommentiert der Mann seinen Gang durch die Nachbarschaft. „Bay View ist weg.“



„Meine Güte“, schiebt er nach. „Hier war dieses kleine Restaurant – das ist weg.“ Ein paar Schritte weiter: „Die Kirche – die Kirche ist weg.“ Alles sei zerstört, sagte er. „Ja, so schlimm ist es.“





Während das Ausmaß der Zerstörung durch „Dorian“ sich auf den Abaco-Inseln –wo der Sturm zuerst gewütet hat - allmählich offenbart, stecken die Bewohner der Insel Grand Bahama noch mittendrin. Wegen der reißenden Flutwellen, aus denen an manchen Stellen nur die oberen Stockwerke von Häusern und die Spitzen der Bäume ragen, kommen die Helfer mehr als einen Tag nach Ankunft des Sturms noch nicht zu den Bewohnern durch.

„Viele Menschen dort sind in ernster Not“, hat Premierminister Hubert Minnis über Grand Bahama gesagt. „Ihnen wird geholfen, sobald die Wetterbehörde grünes Licht gibt.“ Mit Nachrichten und Videos in sozialen Medien dokumentieren die Betroffenen ihre Not. Manche stecken inmitten der Fluten in den Trümmern ihrer Häuser fest und rufen um Hilfe. Andere suchen verzweifelt ihre Angehörigen. Es gibt Berichte über Menschen, die vom Wasser mitgerissen wurden.

Kann jemand bitte kommen und uns retten? Bitte! Wir sind alle im Dach, und das Wasser steigt schnell!

Viele Menschen haben Minnis zufolge die Aufforderung missachtet, sich in Sicherheit zu bringen. Aber auch einige Notunterkünfte stehen Berichten zufolge unter Wasser. Der Regierungschef sprach von fünf bestätigten Todesopfern. Wenn der Sturm weitergezogen ist und die Lage übersichtlicher wird, dürfte diese Zahl steigen.

Medien und Behörden bekommen Sprachnachrichten mit Hilferufen von Bewohnern von Grand Bahama. Das Nachrichtenportal Bahamas Press veröffentlicht eine solche Nachricht von einer Frau. Sie gibt ihre Adresse durch und sagt: „Ich brauche Hilfe. Ich bin mit meinen sechs Enkeln und meinem Sohn im Dach, und das Wasser steigt.“ Ihren Nachbarn gehe es genauso. „Kann jemand bitte kommen und uns retten? Bitte! Wir sind alle im Dach, und das Wasser steigt schnell!“

"Dorian" soll nicht direkt auf US-Küste treffen

Der Hurrikan hat die Bahamas schwer getroffen. „Dorian“ erreichte den karibischen Inselstaat bereits am Sonntag. Bei seiner Ankunft fegte der Sturm mit mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde über die Inselgruppe hinweg – als Hurrikan der gefährlichsten Kategorie fünf. Es ist der verheerendste Wirbelsturm auf den Bahamas seit Beginn moderner Aufzeichnungen.

Nun steuert der Sturm – inzwischen als Hurrikan der Kategorie drei – weiter Richtung Norden. Ursprünglich gab es Befürchtungen, dass „Dorian“ an der Südostküste der USA mit ähnlicher Wucht zuschlagen würde, vor allem in Florida.

Zwei Männer blicken am Strand von Ormond Beach in Florida auf das unruhige Meer. . Foto: Mark Wilson/Getty Images/AFP

US-Präsident Donald Trump warnte vor einem „Monster“-Sturm, womöglich einem der größten, den das Land je gesehen habe. Wegen des Hurrikans sagte er gar eine Reise nach Polen ab. Inzwischen sieht es aber so aus, als würde „Dorian“ nicht direkt auf die US-Küste treffen, allerdings so nahe daran vorbeiziehen, dass Sturmfluten, gefährliche Winde, heftige Regenfälle und Überschwemmungen zu befürchten sind. Und: Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Sturm seinen Kurs in den nächsten Tagen noch mal leicht ändern und doch näher an die US-Küste rücken könnte.

Die Menschen in Florida rüsten sich seit Tagen für den Sturm. Viele haben ihre Häuser verbarrikadiert, Sandsäcke rund um ihr Zuhause platziert, Vorräte an Wasser, Lebensmitteln und Sprit angelegt.

Einige suchen Schutz in Notunterkünften. Vicky Iorio ist mit ihrer 98 Jahre alten Mutter in eine solche Unterkunft in der Nähe von Daytona Beach geflüchtet. „Niemand will gerne hier sein“, sagt sie. „Aber sie machen es so schön, und sind so herzlich.“ Iorio hat auch ihre zwei Katzen mitgebracht. Andere haben Hunde, Vögel, Hamster dabei.

Bewohner von Fort Lauderdale in Florida stellen sich auf, um Sandsäcke zu erhalten, die von der Stadt in Vorbereitung auf den Hurrikan «Dorian» verteilt werden. Foto: Orit Ben-Ezzer/ZUMA Wire/dpa

Haustiere sind in dieser Unterkunft ausdrücklich erlaubt. „Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass die Leute ihr Leben riskiert haben und nicht in Notunterkünfte gekommen sind, weil sie ihre Haustiere nicht mitbringen konnten“, sagt eine der freiwilligen Helferinnen, Sandy Rose.

120 Kilometer weiter in Melbourne stehen Susan und Chuck Brower am Strand. Sie hätten niemanden, zu dem sie gehen könnten, erzählt das Paar. In eine Notunterkunft wollten sie nicht. Stattdessen haben sie ihr Zuhause in Melbourne für den Sturm präpariert, einen Generator besorgt und Vorräte angelegt.

Die kleine Stadt an der Ostküste Floridas ist ein beliebter Touristenort. Eigentlich. Im Moment ist eher eine Geisterstadt. Die Geschäfte in dem Ort sind geschlossen und zum Großteil verrammelt. Stephanie Brooks betreibt dort einen Friseursalon. Seit Tagen hatte sie keine Kunden. Auch sie hat ihren Laden mit Sandsäcken gesichert. „Ich hoffe, dass alles gut geht“, sagt sie. „Es gibt keine Garantie, aber vielleicht werden wir Glück haben.“