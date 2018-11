Die kommerzielle Löwenzucht ist ein lukratives Geschäft in Südafrika. Jetzt hat sich das Parlament jedoch erstmals gegen die unethische Praxis ausgesprochen und will die Käfigjagd auf Löwen verbieten.

Die Reportage: Zum Töten gezüchtet

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr (Kapstadt)

Für diesen Freiwilligenjob zahlen sie eine Menge Geld: Zum ersten Mal von zu Hause weg, Abenteuer Südafrika – und dann dürfen sie auch noch Löwenbabys streicheln und füttern. Jedes Jahr zieht es junge Freiwillige aus Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien an Afrikas Südspitze, wo sie dafür zahlen, um auf einer Löwenfarm mithelfen zu dürfen. So gut wie keiner der Teenager weiß, dass er damit eine Industrie unterstützt, die Aktivsten als „brutal“ und „blutig“ beschreiben.



Einer der Höhepunkt auf den Löwenfarmen in Südafrika ist sicherlich das Streicheln von Löwen-Babys. Foto: Shutterstock

Als Kätzchen werden sie gestreichelt, als Großkatzen später erschossen: Die industrielle Löwenzucht ist ein lukratives Geschäft in Südafrika. Seit Jahren arbeiten Gegner daran, die unethische Praxis zu verbieten. Auch Jäger bezeichnen sie als „unsportlich“, da die Löwen im Käfig keinerlei Fluchtmöglichkeit hätten. Zudem seien die Tiere von klein auf an Menschen gewöhnt und sehen die Trophäenjäger aus Übersee dementsprechend nicht als Feind. Jetzt sind Kritiker der Käfigjagd ihrem Ziel einen Schritt weiter: Eine Gruppe von Parlamentsabgeordneten in Kapstadt hat sich nun erstmalig für einen Verbot der zwielichtigen Industrie ausgesprochen.

Die Zeitung „Times Select“ spricht von einem „lauten und mitfühlenden Brüller“ durch das zuständige Komitee für Umweltfragen. Dieser Parlamentsausschuss legte vor kurzem einen Bericht vor, der die Argumente der Befürworter entkräftigt. Häufig argumentieren Löwenzüchter, dass ihr Geschäft zu Umweltschutz und Arterhaltung beitrage. Für die Politiker steht jedoch fest: „Die industrielle Löwenzucht hat keinerlei Nutzen für den Naturschutz.“

Kampagnen gegen die Löwenzucht

Darüber hinaus fürchten die Abgeordneten um Südafrikas Ansehen, das durch globale Kampagnen gegen die Löwenzucht in den letzten Jahren große Rückschläge einstecken musste. „Die Einnahmen, die wir aus der Käfigaufzucht und -jagd erzielen, sind es nicht wert, unseren guten Ruf als einzigartige Wildtier-Destination aufs Spiel zu setzen“, so die Parlamentarier. Die Löwenjagd müsse beendet werden, um „weitere und irreparable Schäden“ an der Marke Südafrika zu verhindern.

Ein Traum für die Freiwilligen Teenager ist das Mithelfen auf den Löwenfarmen, jedoch weiß keiner von ihnen, dass er damit eine Industrie unterstützt, die Aktivsten als „brutal“ und „blutig“ beschreiben.

Das Umweltministerium in Pretoria wiesen die Parlamentarier an, die Löwenindustrie „dringend“ neu zu beurteilen und Gesetze gegen das blutige Geschäft zu erlassen. Doch hier liegt das Problem: Bislang hatte die Regierung selten ein offenes Ohr für die Anliegen der Tierschützer. Im vergangenen Juli erhöhte Südafrika sogar die gesetzliche Ausfuhrquote für Löwenskelette von bisher 800 auf 1.500 pro Jahr.



Exportiert werden die Knochen hauptsächlich nach Vietnam, China und Thailand. Dort werden sie zu traditioneller Medizin verarbeitet. Weil Tiger in der Region stellenweise bereits ausgerottet wurden, greift die asiatische Mittelschicht auf Löwenknochen als günstige Alternative zurück. Allein aus Südafrika wurden zwischen 2008 und 2011 fast zwölf Tonnen an Löwenknochen nach Asien exportiert. Und die Nachfrage steigt.

Angekündigter Widerstand vor Gericht



Dem Parlamentsbericht zufolge leben heute etwa 11.000 Löwen in Südafrika, davon 8.000 in Gefangenschaft. Jetzt schon kündigten Jäger, Züchter und Reservatbetreiber an, ein neues Gesetz vor Gericht anzufechten, sollte man damit versuchen, ihr Geschäft zu durchkreuzen. Umweltschützer sind gespalten über die neuen Entwicklungen. Die einen feiern den Vorstoß von Südafrikas Parlament als „Beginn eines gerechten und fairen Systems“, das künftig die kommerzielle Zucht von Wildtieren regelt. Andere sind skeptisch, unter ihnen auch Chris Mercer von der Kampagne gegen Käfigjagd (CACH). Dem Südafrikaner zufolge sei die Regierung so sehr von der Jagdindustrie „unterwandert“, dass nur ein Wunder die Löwen aus der Gefangenschaft befreien könne.