Die Reportage: Vilnius als Hochburg der belarussischen Exilopposition

In Litauens Hauptstadt sammeln sich die Oppositionellen um Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaya. Die Gegner Lukaschenkos berufen sich auf ein Nationalgefühl, das Belarus von Russland trennt.

Kastus Kalinouski wendet seinen Blick immer wieder ab. Er starrt auf den Bildschirm seines Laptops. Kalinouski erwartet neue Nachrichten aus Belarus. Erscheinen sie ihm glaubhaft, tippt er sie ein in einen Kanal eines Messenger-Dienstes. Er ist in Belarus noch abrufbar, wenn die Behörden mal wieder das Internet lahmlegen. Genaueres will der junge Mann nicht verraten.

„Kastus Kalinouski“ ist sein Kampfname im digitalen Äther ...