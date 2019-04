25 Jahre Demokratie in Südafrika – Die Regenbogennation im Schatten von Rassismus und Korruption Vor 25 Jahren endete in Südafrika die weiße Herrschaft. Heute ist Rassismus erneut ein Thema in Nelson Mandelas „Regenbogennation“. Was ist schiefgelaufen?

International 3 4 Min.

Die Reportage: Township-Wirtschaft boomt

25 Jahre Demokratie in Südafrika – Die Regenbogennation im Schatten von Rassismus und Korruption Vor 25 Jahren endete in Südafrika die weiße Herrschaft. Heute ist Rassismus erneut ein Thema in Nelson Mandelas „Regenbogennation“. Was ist schiefgelaufen?

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr (Kapstadt)

Die Millionenmetropole Johannesburg ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.