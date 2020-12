Die Reportage: Schweiz - Ein Land verdrängt das Sterben

Die Zahl der Corona-Toten ist in der Schweiz im Vergleich höher als in den meisten europäischen Ländern. Die Schweizer reden wenig über ihre Toten und viel über ihre Wirtschaft.

Die Zahl der Coronatoten ist in der Schweiz im Vergleich höher als in den meisten europäischen Ländern. Während die Intensivstationen am Limit sind, sorgt sich das Land um die Skisaison. Die Schweizer reden wenig über ihre Toten und viel über ihre Wirtschaft.