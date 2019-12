Die Reportage: Maltas "Nightmare before Christmas"

Seit Wochen befindet sich die ehemalige Kreuzfahrer-Insel im Ausnahmezustand: Dass der Auftragsmord an der Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia offenbar von höchsten Regierungskreisen gedeckt worden war, macht die Malteser fassungslos.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Malta)

Auf der Pjazza Jean De Vallette, wenige Schritte vom prächtigen barocken Parlamentsgebäude in der Altstadt entfernt, steht eine große Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren. Die Strassen und Plätze sind wie jedes Jahr mit Lichterketten und Weihnachtsbäumen geschmückt; die Republic Street, die Flanier- und Einkaufsmeile der Hauptstadt, wird mit besinnlicher Musik berieselt.

Aber Weihnachtsstimmung will in La Valletta in diesen Tagen keine aufkommen ...