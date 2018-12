An diesem Sonntag wählt Andalusien ein neues Regionalparlament. Die Region im Süden Spaniens gehört zu den rückständigen Gegenden Europas. Aber es tut sich was.

Die Reportage: Málaga macht’s

Von LW-Korrespondent Martin Dahms (Málaga)

Sandro Belvisi versteht die Frage gar nicht: Warum sich sein Unternehmen ausgerechnet in einer rückständigen Region wie Andalusien niedergelassen habe. Wieso rückständig?, fragt er überrascht zurück. Ach ja, die hohe Arbeitslosigkeit, das niedrige Prokopfeinkommen. „Wenn du hier lebst, nimmst du das nicht wahr“, sagt der Oracle-Manager.



Vor zehn Jahren zweifelte Sandro Belvisi noch am Standort Málaga, heute ist er vollstens davon überzeugt. Foto: Martin Dahms

Als sich sein Arbeitsgeber vor zehn Jahren auf Standortsuche für eine neue Niederlassung begab, suchte der Softwaremulti eine Stadt, die „Talent auf internationalem Niveau“ anziehe, und da habe sich Málaga als die beste unter mehreren europäischen Konkurrenten herausgestellt. „Ich vergleiche mit dem Süden Italiens, der das selbe Klima hat. Aber hier sind die Infrastrukturen deutlich besser, die Transportnetze, der Zustand der Gebäude. Den Entwickungsstand und die Lebensqualität, die es hier gibt, finde ich in Sizilien nicht. Ich als Italiener lebe lieber hier.“

Besucher sehen nur die schönen Seiten



So wie Belvisi geht es den meister Besuchern Andalusiens: Sie sehen nur die schönen Seiten der 8,4-Millionen-Einwohner-Region im Süden Spaniens. Gutes Wetter, schöne Strände, zauberhafte Städte, und alles in ordentlichem Zustand. Die Rückständigkeit springt einem nicht ins Auge. Sie ist aber Realität. Das andalusische Prokopfeinkommen erreichte im vergangenen Jahr gerade einmal 73,9 Prozent des gesamtspanischen, nur das benachbarte Extremadura ist noch ärmer.



Und Andalusien gehört zu den zehn Regionen mit den höchsten Arbeitslosenraten der EU. Im dritten Quartal dieses Jahres lag sie bei kaum glaublichen 22,8 Prozent, gut acht Punkte über dem spanischen Durchschnitt. Zehn Jahre nach Beginn der weltweiten Großen Rezession sieht in Spanien nicht alles mehr ganz so schlimm aus. Aber immer noch schlimm genug. Und im spanischen Süden noch schlimmer.

Ideen für morgen



Die meisten Andalusier reagieren etwas ungehalten, wenn sie auf die andalusische Rückständigkeit angesprochen werden. „Ich glaube, dass wir uns schlecht verkaufen“, sagt Juan Marcelo Gaitán, Direktor des Innovation Center Smart City von Telefónica in Málaga. „Ich glaube nicht, dass Andalusien zurückgeblieben ist.“



Man kann seinen Unwillen, die Dinge beim Namen zu nennen, verstehen. Gerade hier am Innovation Center und dem angeschlossenen Gründerzentrum „La Farola“, untergebracht in einer alten Tabakfabrik, ist von Rücktändigkeit nichts zu spüren. Hier entwickeln junge Unternehmer Geschäftsideen für morgen.



Alejandro Martín (Mitte) steht kurz davor, mit Ticloud an den Markt zu gehen. Foto: Martin Dahms

Zum Beispiel Alejandro Martín, der kurz davor steht, mit Ticloud an den Markt zu gehen: einem vielversprechenden System für elektronische Kassenbons. „In Andalusien gibt es viel Talent, wie überall in Spanien“, sagt der 31-Jährige, „und auch eine große Flucht von Talenten – aber ich glaube nicht, dass wir schlechter oder besser sind als andere Regionen.“

„Talent“ ist ein Wort, das im Gespräch mit Managern oder Unternehmern in Málaga immer wieder fällt. Talente fördern, halten, anziehen: Das wäre der Ausweg aus dieser zehnjährigen Krise, die überall in Spanien noch zu spüren ist und in Andalusien ganz besonders – in Málaga aber etwas weniger.

120 000 neue Arbeitsplätze

Málaga, mit 569 000 Einwohnern die sechtgrößte Stadt Spaniens, ist Hauptadt einer der acht andalusischen Provinzen, und zwar die mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit der Region: knapp 17,9 Prozent.



Nicht ganz so schlimm wie der Rest. Hier sind in den vergangenen fünf Jahren fast 120 000 neue Arbeitsplätze entstanden. Málaga ist für andalusische Verhältnisse eine Erfolgsgeschichte.

Zum Teil ist das Glück. Die Provinz profitiert vom Touristenboom in Spanien, die Costa del Sol westlich und östlich von Málaga ist von Besuchern überlaufen, das bringt Geld und Arbeit. Zum andern Teil ist es kluge Politik, die Málaga in den Fokus internationaler Investoren gebracht hat. Die Stadt war im in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich heruntergekommen und im Vergleich zu ihren andalusischen Schwestern Sevilla, Granada oder Córdoba nicht besonders attraktiv - und hatte außerdem dem Meer den Rücken zugekehrt.



Wer die Stadt zum letzten Mal vor zwanzig Jahren gesehen hat, erkennt sie heute nicht wieder. „Schritt für Schritt, aus eigenem Bemühen, ohne irgendetwas geschenkt bekommen zu haben“, hat sich die Stadt zur Schönheit entpuppt, die sie heute ist, sagt der konservative Bürgermeister Francisco de la Torre, der Málaga seit 18 Jahren regiert.

Seit 18 Jahren im Amt als Bürgermeister: Francisco de la Torre. Foto: Martin Dahms

Schönheit, gutes Wetter und – dank des Massentourismus – beste Verkehrsverbindungen in den Rest Europs haben Málaga zu einem attraktiven Standort gemacht, für auswärtige wie für einheimische Unternehmen.



Die Stadt fördert die einen und die anderen. Einer, der sich für Málaga entschieden hat, ist Pablo Tapias mit seinem Unternehmen Tupl, das auf künstlicher Intelligenz basierte Prozessautomatisierungen entwickelt. „Ich bin in der Welt herumgekommen“, sagt Tapias. „Wir Spanier und wir Andalusier haben keine Gründe, auf andere neidisch zu sein. Am Ende hängt alles davon ab, die angemessenen Bedingungen zu haben, um sich entwickeln zu können.“ In Málaga hat er die, findet er.