Die Reportage: Leichen in der Pfeife

Kriminalität ist für die Südafrikaner kein Fremdwort. Trotzdem sorgt eine Welle von Raubüberfällen jetzt für Schlagzeilen. Denn im Visier der Diebe stehen ausgerechnet: HIV-Patienten.

Von LW-Korrespondent Markus Schönherr (Kapstadt)



Die Betroffenen in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal leben gleich doppelt in Angst: Auf der einen Seite das Virus, das trotz staatlicher Intervention in Südafrika immer noch Tausende Leben jährlich fordert ...