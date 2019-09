Die Ureinwohner in Kanada waren stets zurückhaltend bei nationalen Wahlen. Doch mit Blick auf die Parlamentswahl am 21. Oktober wird eine deutlich gestiegene Wahlbeteiligung erwartet, was zu einem entscheidenden Faktor werden könnte.

Die Reportage: Kanadas Ureinwohner erkennen ihre Macht als Wähler

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa) In den indianischen Gemeinden Kanadas läuft für die Parlamentswahl am 21. Oktober eine Mobilisierungskampagne. „Wir müssen unsere Themen zu Wahlthemen machen. Wir müssen unsere Leute zu den Wahlurnen bringen“, sagt Perry Bellegarde, der nationale Oberhäuptling. Ziel ist es, die Wahlbeteiligung der indianischen Bevölkerung, die jahrzehntelang den Wahlen distanziert gegenüberstand, im Vergleich zur Wahl von 2015 nochmals zu steigern. Die „Assembly of First Nations“ (AFN), Dachverband der indianischen Nationen, veröffentlichte jetzt unter dem Titel „Honouring Promises“ (Versprechen erfüllen), ihr Positionspapier zur Wahl des Bundesparlaments im Oktober ...

