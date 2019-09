Die Reportage: Im Untergrund anstatt in luftigen Höhen

Der kleine Stadtstaat Singapur hat ein ähnliches Problem wie Luxemburg: Wohnungsmangel. Die Lösung: Einfach in den Untergrund bauen.

Von LW-Korrespondent Daniel Kestenholz (Singapur)

Kaum irgendwo sonst auf der Welt ist Boden so rar wie in Inselstaaten. Gerade der 5,6-Millionen-Stadtstaat Singapur schafft dabei das Kunststück, trotz dichtem Bau noch das Gefühl von Grünem und Weitem zu vermitteln. Straßen sind breit gebaut, Bäume und Parkanlagen frischen eine sonst bis in die hinterste Ecke zugemauerte Insel auf. Doch Singapur stößt an seine Grenzen.

Raum ist ein rares Gut in Singapur ...