Die Reportage: Hoffnung auf Rückkehr nach Berg-Karabach

Der erneute Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien hat bereits 2.000 Menschen das Leben gekostet. Eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht.

Von LW-Korrespondent André Widmer (Terter/Baku)

Samargha Adilova hat jetzt in Yeni Imamgulubeyli in einem einstöckigen, pavillonartigen Schulgebäude Unterschlupf gefunden. Insgesamt 14 Familien mit 91 Personen teilen sich hier die wenigen Zimmer. Adilova lebte zuletzt in der Flüchtlingssiedlung Garvand, wo es Ende September wegen des Kriegsausbruchs um Berg-Karabach und der Frontnähe zu gefährlich wurde.

Für die Großmutter ist es eine erneute Flucht: Eigentlich stammt sie aus Gulludga, einem Vorort der Stadt Agdam, einem der vielen Ortschaften, die jetzt zerstört und ausgeplündert auf der armenisch besetzten Seite liegen ...