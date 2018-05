Die Reportage: Ganz schön mutig

Für viele Afrikaner ist Albinismus ein Fluch. Weit verbreitet ist Aberglaube, Körperteile hellhäutiger Afrikaner führten zu Gold und Reichtum. Sithembiso Mutukura will dem ein Ende setzen. Die Schönheitskönigin aus Simbabwe tritt fortan ins Rampenlicht, um gegen diesen gefährlichen Aberglauben zu kämpfen.

Von LW-Korrespondent Philipp Hedemann

„Du bist wunderschön, so wie du bist“, sagt ihre Mutter. Aber warum starren die Menschen sie dann so an? Warum zeigen sie mit dem Finger auf sie? Warum tuscheln sie hinter ihrem Rücken? Warum lassen sie sie immer wieder spüren, was offensichtlich ist: Sithembiso ist weiß und ganz anders!

Zwingt etwa die Mutterliebe ihre Mama zu Lügen? Sithembiso Mutukura wollte es wissen: Im März nahm sie an der ersten Miss Albinismus Wahl in Simbabwe teil ...