Die Reportage: Elefantenmassaker in Botswana

Tierschützer finden über 100 frische Elefanten-Kadaver. Die Regierung des südafrikanischen Landes denkt jedoch darüber nach, die Großwildjagd wieder zu erlauben. Ein Aufschrei der Entrüstung von Tier- und Naturschützern geht um die Welt.

Von LW-Korrespondent Johannes Dieterich (Johannesburg)

Botswana gilt als „Afrikas letztes Paradies“: Nirgendwo in der Welt können sich wilde Tiere besser aufgehoben fühlen als in dem südafrikanischen Land von der Größe Frankreichs, in dem lediglich gut zwei Millionen Menschen leben.



Musterstaat vor dem Aus?



Dafür streift mit fast 130 ...