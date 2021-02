Die Reportage: „Eine alte Frau hat mir alles abgeschnitten und mich dann zugenäht“

Neyrus wurde als Kind in Somalia an den Genitalien verstümmelt. Im Desert Flower Center in Berlin wurde ihre Würde wiederhergestellt.

Von Philipp Hedemann (Berlin) „Es waren vier Frauen und zwei Männer. Sie haben mich festgehalten. Ich habe sie gebissen, getreten, gekratzt und geschlagen. Aber sie waren stärker. Eine alte Frau hat mir erst alles abgeschnitten und mich dann zugenäht. Überall war Blut.“ Wenn Neyrus (Name geändert) davon erzählt, wie sie vor neun Jahren in Mogadischu an den Genitalien beschnitten wurde, füllen sich ihre Augen erneut mit Tränen ...