Die Reportage: Der Turkmenistator

Kein Diktator der Gegenwart veranstaltet einen solch grotesken Kult um sich selbst wie Turkmenistans Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Auch der Reporter des russischen Staatssenders Rossija 24 hatte Mühe, sich ein ungläubiges Grinsen zu verkneifen: Turkmenistans Präsident Gurbanguly Berdimuhamedow schlenderte mit ihm über einen endlosen Teppichläufer in den grünroten Farben der Nationalfahne und gab ein Interview, das zum 21 Minuten Monolog geriet.



Würdenträger in schwarzen Anzügen folgten mit respektvollem Abstand neben dem Teppich, am Straßenrand aber saßen hunderte Frauen in Nationaltrachten und skandierten den Namen ihres Präsidenten ...