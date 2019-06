"Eine Handvoll Politiker zerstört unseren Traum von Europa", klagt der albanische Parlamentsabgeordnete Enver Roshi. Das Politchaos in Tirana könnte am Sonntag - am Tag der Kommunalwahlen - einen neuen Höhepunkt erreichen.

Die Reportage: Der Traum von Europa ausgeträumt

Von LW-Korrespondent Ferry Batzoglou (Tirana/Gramsh) Sein Blick schweift auf der Fahrt von Tirana in seinen Wahlkreis in das zentralalbanische Städtchen Gramsh über das nur spärlich bewohnte Umland und eine atemberaubende, bergige Landschaft. Auf dem letzten Stück, das an einem imposanten Kunstsee vorbeiführt, in der sich an diesem brütend heißen Tag die gleißende Sonne spiegelt, sieht er plötzlich ein auf eine Wand besprühtes Graffiti. Das Graffiti ist künstlerisch völlig anspruchslos, es besteht aus nur zwei kurzen Wörtern, hat dafür aber eine eindeutige politische Botschaft:"Rama ik" ("Rama, hau' ab") ...