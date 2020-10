Die Reportage: Der Koch, der Nordkorea infiltrierte

In wenigen Ländern der Erde dürfte es wohl schwieriger als in Nordkorea sein, an sensible Informationen zu gelangen. Ein Däne hat es trotzdem versucht - mit Erfolg, wie eine Dokumentation zeigt.

Warum er sich in das Doppelleben eines Nordkorea-Spions geworfen hat, das ist auch Ulrich Larsen selbst ein Rätsel ...