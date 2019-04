Die Reportage: Das Paris des Ostens

In Rumäniens Hauptstadt Bukarest wirft die Vergangenheit ihre Schatten voraus.

In Bukarest sind die Spuren der Vergangenheit deutlich zu spüren. Auch 30 Jahre nach seinem Sturz ist der kommunistische Staatschef Nicolae Ceaușescu allgegenwärtig. Er hat die Stadt und ihre Menschen für immer geprägt.

Wenn es in Rumäniens Hauptstadt regnet, holt man am besten schnell hohe Stiefel und den Regenmantel aus dem Schrank. Die eigentliche Gefahr ist dabei nicht einmal der wasserfallartig strömende Regen. Es sind die tiefen Pfützen, die überall in Windeseile entstehen und nasse Füße garantieren.

Schon nach ein paar Minuten Regen stehen Straßen und Bürgersteige unter Wasser ...