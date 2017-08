Interview: Thomas Spang (Shishmaref, Alaska/USA)

Sally Russell Cox (54) arbeitet in Alaska mit Gemeinden, die vom Klimawandel bedroht sind. Die Expertin für Risiko-Abschätzung lebt seit 1982 in Alaska und hat einen Hintergrund in Städte- und Gemeindeplanung. Sie besuchte Shishmaref im vergangenen Sommer, um mit den Führern der Gemeinde über die Umsiedlung zu beraten. (Die Reportage: "Die letzten Tage von Shishmaref" finden Sie hier)



Donald Trump steigt aus dem Klimaabkommen von Paris aus, während die Inupiat von Shishmaref im Meer versinken ...