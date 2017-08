Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Central Valley, Kalifornien, USA)



Wenn die Kirschen in Blüte stehen, packt Steve Murray (62) die Unruhe. Der Gründer der "Murray Family Farms" am südlichen Tor zum "Central Valley" in Kalifornien steht dann vor der Aufgabe, die Pflücker anzuheuern, die binnen zweier Wochen bis zu zwei Millionen Pfund Kirschen von den Bäumen holen müssen.



"Wir brauchen 600 bis 800 Leute, die wissen, was sie tun", beschreibt Murray die Herausforderung, zuverlässige Arbeiter zu finden ...