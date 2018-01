Von LW-Korrespondent Markus Schönherr (Kapstadt)

Umweltschützer feiern einen seltenen Erfolg. „In Jahrzehnten werden wir auf diesen Zeitpunkt zurückblicken als die entscheidenden Tage in der Geschichte des Elefantenschutzes. Durch die Schließung seines Elfenbeinmarkts hat China bewiesen, dass es keine Rolle mehr in der Jagd auf Afrikas Elefanten spielen will, “, betont Ginette Hemley, stellvertretende Geschäftsführerin des WWF.

International ist der Handel mit Elfenbein bereits seit 1989 untersagt; darauf hatte sich die Weltgemeinschaft im Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) geeinigt ...