Die Gewalt in Mexiko sprengt alle Grenzen. Mord und Totschlag machen auch vor Acapulco nicht mehr halt. Das frühere Pazifik-Paradies hat sich zu einem Ort des Todes und der Gewalt entwickelt.

Die Reportage: Acapulco sehen und sterben

Jedes beliebige Wochenende in Acapulco bringt derzeit Nachrichten hervor wie diese: Zwei junge Männer werden am beliebten Strand Caleta aus einem Auto heraus niedergemäht, bevor sie unter den Badegästen Zuflucht vor ihren Häschern finden können.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko-Stadt)



Hunderte Mediziner demonstrieren gegen die Unsicherheit in dem einstigen Pazifik-Paradies Mexikos, nachdem ein Augenarzt in seinem Auto von Unbekannten erschossen wurde. Eigentümer von Taco-Buden oder Saftständen sterben oder geben ihr kleines Geschäft auf, weil sie das geforderte Schutzgeld nicht zahlen wollen.

Solche Episoden des kleinen Horrors wiederholen sich jeden Tag in Acapulco und erzählen die Geschichte vom großen Absturz eines Ferienortes, der einst Lieblingsziel der Reichen, Schönen und Hollywoodgrößen war.



Einst ein Trouristenparadis



In den 1950er und 1960er-Jahren verband man Acapulco mit Bildern von kühnen Klippenspringern, spektakulären Sonnenuntergängen und Promi-Tourismus. Liz Taylor, Brigitte Bardot, John F. Kennedy und „Tarzan“ Johnny Weissmüller verbrachten drei Flugstunden von Los Angeles entfernt hier ihre Ferien. Mehr als 200 Filme wurden in der Stadt gedreht. Später wuchsen die Hotelburgen um die Bucht. Jahrzehnte blieb Acapulco ein Zufluchtsort für Stars und ein Muss für Touristen aus aller Welt.



Diese bleiben aber schon seit Jahren immer zahlreicher weg. Es sind vor allem die einheimischem Urlauber, die sich noch nach Acapulco trauen. Sie sind nicht so geschockt von Gefechten auf offener Straße und Leichen am Strand. Seit die 800.000-Einwohner-Stadt zum Schlachtfeld des Organisierten Verbrechens verkam, gehört sie zu den tödlichsten Orten der Welt. 106 Morde pro 100.000 Einwohner werden hier verübt. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Zahl bei rund einem Mord pro 100.000 Einwohner, in Luxemburg mit einer Quote von 0,8 noch drunter.



In der Urlaubermetropole ringen Reste des Beltrán-Leyva-Kartells mit dem „Unabhängigen Kartell vom Acapulco“ (CIDA) blutig um Routen und Reviere. Es geht um das Heroin, das in den Bergen des Bundesstaates Guerreros im Hinterland von Acapulco produziert wird, es geht um das Kokain, das aus Kolumbien kommt. Und es geht um einen Markt mit Tausenden Touristen und fast einer Million Einwohnern.



Explosiver Konflikt



Verschärft wird der Konflikt noch durch das Kartell „Jalisco Nueva Generación“ (CJNG). Es ist eine Abspaltung des Sinaloa-Kartells von „El Chapo“ Guzmán. Das CJNG gilt inzwischen als die mächtigste Mafia Mexikos und sie will alle kriminellen Geschäftszweige an sich reißen. In Acapulco führt dies zu einem explosiven Dreikampf.

Die Folgen sind dramatisch für Bevölkerung und Geschäfte. 3000 Restaurants, Hotels, Gemischtwarenläden und Betriebe haben nach Angaben der zuständigen Verbände aufgegeben. 80 Prozent der verbliebenen Geschäfte werden mit Schutzgelderpressungen bedroht. Restaurantinhaber und Hoteliers drohen damit, die Zahlung von Steuern zu verweigern, bis die Behörden endlich etwas gegen die Gewalt tun.

Ende September setzte Präsident Enrique Peña Nieto ein Zeichen. Er setzte das Militär Richtung Acapulco in Marsch. Sie besetzten das Polizeihauptquartier, entwaffneten 800 Lokal-Polizisten, nahmen zwei Offiziere unter dem Vorwurf fest, auf der Lohnliste des Organisierten Verbrechens zu stehen. Die örtlichen Polizisten werden nun einem Screening unterzogen, das herausfinden soll, ob die Staatsdiener wirklich dem Staat oder doch einer der Mafias dienen.



Militärpräsenz schreckt Touristen ab



Viel gebracht hat es bisher nicht. Außer, dass noch weniger Touristen kommen. Wer badet schon gerne im Meer, wenn am Strand schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren.



Kurzfristig schafft man so Ordnung, aber langfristig löst man so keine Probleme."

Experten für Organisierte Kriminalität bezweifeln zudem den Nutzen der Militarisierung. „Man bekommt Ruhe zum Preis von Menschenrechtsverletzungen“, sagt Edgardo Buscaglia, Professor am der Columbia-Universität. Die Militärs verfolgten die schwächste Gruppe am Ort, richteten ihre Mitglieder hin. „Kurzfristig schafft man so Ordnung, aber langfristig löst man so keine Probleme“. Gebannt werde die Gewalt erst dann, wenn man die Verbindungen zwischen Politikern und Organisiertem Verbrechen kappt, die Wahlkampffinanzierung durch die Mafias unterbindet und mit Drogengeldern finanzierte Firmen schließt.



Im Sog der Gewalt



So lange das nicht geschieht, steckt Mexiko weiter in einer schier unendlichen Spirale der Gewalt. Die Zahlen des laufenden Jahres deuten darauf hin, dass 2018 ein neuer trauriger Rekord erreicht wird. In den ersten sechs Monaten des Jahres wurden 16.400 Menschen ermordet. Der Juli war der tödlichste Monat in Mexikos Geschichte mit 2599 Morden. Seit der Staat Ende 2006 den Kartellen den Krieg erklärte, sind 200.000 Menschen eines unnatürlichen Todes gestorben. 37.000 Menschen gelten zudem als vermisst.

Daher hat der künftige Präsident, Andrés Manuel López Obrador, einen Strategiewechsel im Kampf gegen das Organisierte Verbrechen angekündigt. Der Fokus solle weg vom Verhaften und Töten der führenden Köpfe der Kartelle, sagt sein designierter Sicherheitsminister, Alfredo Durazo. Nach dem Machtwechsel am 1. Dezember würden die Verbindungen der Kartelle in die legale Wirtschaft werden. Zudem werde mehr Augenmerk auf Prävention und Armutsbekämpfung gelegt. Für einfache Kämpfer der Kartelle könnte es eine Amnestie geben.