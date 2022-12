Als die Mauer fiel, war Carsten Schneider 13. Jetzt, mit 46, ist er der Ost-Beauftragte der deutschen Bundesregierung und redet über Besserwessis, Jammerossis und über Bonbons aus Scheiße.

Carsten Schneider

„Die Ostdeutschen sind einfach zu leise“

Als die Mauer fiel, war Carsten Schneider 13. Jetzt, mit 46, ist er der Ost-Beauftragte der deutschen Bundesregierung und redet über Besserwessis, Jammerossis und über Bonbons aus Scheiße.

Interview: Cornelie Barthelme (Berlin)

„Ostdeutschland. Ein neuer Blick.“ Durch Geschichten und Reportagen unter diesem Titel hat Carsten Schneider den „Bericht zum Stand der deutschen Einheit“ ersetzt. Denn der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung findet, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall könne der alte Westen nicht mehr der alleinige Maßstab für die jungen Bundesländer sein.

Sie sind also der Mann, Herr Schneider, der Dunkeldeutschland ein bisschen heller polieren soll …

… das ist ein übles Schimpfwort! Es diffamiert die Ostdeutschen! Ich bin derjenige, der versucht, in Westdeutschland wieder Interesse für Ostdeutschland zu wecken, für die spannenden Menschen dort, auch für die harten biographischen Brüche …

… dazu kommen wir noch. Die Provokation ist geglückt. Ich habe noch eine: Ich hatte jüngst einen Termin in Westdeutschland, elf Stunden am Stück - und der Einzige, dem einfällt, dass ein Gast in dieser Zeit vielleicht auch essen und trinken müsste, ist ein nach der friedlichen Revolution geborener Ostdeutscher.

Ich erlebe Gastfreundschaft überall. Ich war oft in Bayern, Hessen, Baden-Württemberg - und hab’ dort immer Stullenpakete bekommen.

Sie reden vom Süden - ich war im Norden. Und wir beide sind jetzt bei Vorurteilen. Wie viel Wirklichkeit ist denn eigentlich im Bild des Westens von Ostdeutschland?

Wenig. Schon, weil es ja mehr West- als Ostdeutsche gibt. Dazu sitzt der Großteil der Meinungsmacht in Westdeutschland, Zeitungen, Magazine, Fernsehen. Die älteren Ostdeutschen haben sich in ihre eigenen Räume zurückgezogen. Die Jüngeren allerdings versuchen, mit spannender Literatur wie „Nullerjahre“ von Hendrik Bolz (er zeigt darauf) oder „Die Kinder von Hoy“ von Grit Lemke die Geschichte ihrer Eltern aufzuschreiben - weil die Eltern selbst es nicht geschafft haben, sich zu artikulieren. Die Jungen wollen rein in den bundesdeutschen Diskurs.

Wo ist denn die Bruchstelle in den Geburtsjahrgängen?

Wahrscheinlich so um 1970. Wer zur Wende 20, 21 war - der hat die Chance gehabt, noch mal ganz neu anzufangen. Wer ein bisschen älter war und schon studiert hatte - dessen Abschluss war teilweise plötzlich nichts mehr wert. Ich selbst bin Jahrgang 1976, für mich hat sich die ganze Welt neu geöffnet. Ich hatte keine Probleme in der DDR, dafür war ich vielleicht nur zu jung - und nach der Wiedervereinigung habe ich alle Freiheiten bekommen, mich zu entfalten.

Thomas de Maizière, der ja mit Wolfgang Schäuble für den Westen den Einheitsvertrag ausgehandelt hat, findet inzwischen, der größte Fehler sei gewesen, die Bildungsabschlüsse nicht anzuerkennen.

Da wurden Menschen vor den Kopf gestoßen. Deren Existenz war weg. Professoren musste sich an ihren Unis neu bewerben, als hätten sie bis dahin nichts gekonnt und nichts geleistet. Das hat zu extremen Verletzungen geführt. Das hieß doch: Ihr gehört nicht dazu, ihr müsst euch erst beweisen.

Sind diese Verletzungen heilbar?

Man muss es vor allem erst einmal eingestehen. Die Politik muss das offen aussprechen. Für mich ist das natürlich einfacher, ich bin erst seit 1998 im Bundestag und war an diesen Entscheidungen nicht beteiligt. Die 90er-Jahre waren eine ungemein harte Zeit, mit viel Konkurrenz um nur noch wenige Jobs. Da ging es oft um die blanke Existenz, da waren auch viele Eltern für ihre Kinder nicht da. Ich habe das erlebt – nicht in meiner Familie, aber in meinem Umfeld. Dass der Vater keine Liebe gibt, sondern am Getränkestützpunkt steht den ganzen Tag, weil er kein Bauingenieur mehr ist, sondern arbeitslos.

Ein paar Schlagworte - und Sie sagen in einem Satz, was Ihnen dazu einfällt. Jammerossi.

Frechheit.

Besserwessi.

Überreaktion.

Neonaziland.

Viel zu pauschal.

Neidgesellschaft.

Sagen nur die, die nichts teilen wollen.

Keine Ahnung von Demokratie.

Frechheit.

Blühende Landschaften.

Naiv.

Damals. Und jetzt?

Ich würde sagen: ehrliche Landschaften.

Was ist das?

Es hat mit den Menschen zu tun. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, aber im Kern sind die Ostdeutschen immer sehr direkt, sehr offen. Das mag manchmal verstörend wirken - aber man weiß immer sehr genau, woran man ist. Und ich sehe das als Vorteil …

… den die Ostdeutschen zu wenig nutzen?

Es fehlt oft am Selbstbewusstsein, auch an der Selbstdarstellung. Mein Ziel ist, die Leute zu ermuntern, ihre Stärken zu zeigen.

Warum ist das in 30 Jahren nicht anders geworden?

Weil das Teil der Kultur ist. Bis auf die Berliner hat im Osten keiner eine große Klappe. Hier ist man auch nicht rheinisch. Deswegen haben die rheinischen Kandidaten fürs Kanzleramt hier nie reüssieren können.

Die montags auf die Straßen gehen und die Klappe aufreißen, sind aber doch nicht alle Berliner.

Es gibt eine Form von Protest, der seine Wurzeln im Rechtsextremismus hat. Es gibt aber auch andere. Und es ist ein Fehler, alle über einen Kamm zu scheren. Die politische Beteiligung im Osten ist gelernt darüber, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Damit hat man ein ganzes System zum Einsturz gebracht.

Aber Menschen, die länger im vereinten Deutschland leben als in der DDR, behaupten, die staatliche Willkür sei da wie dort dieselbe.

Eine Minderheit ist nicht demokratisch gesinnt.

Dass Demokratie keine Dienstleistungsveranstaltung ist, dass man sich da einbringen muss – das akzeptieren manche nicht.

Was ist da schiefgegangen?

Das kann ich weder erklären noch schönreden. Dass Demokratie keine Dienstleistungsveranstaltung ist, dass man sich da einbringen muss - das akzeptieren manche nicht. Sie ziehen sich zurück - statt stolz zu sein auf die Revolution, die sie mit zustande gebracht haben.

Ist es vielleicht ein Problem, dass die nie so genannt wird - sondern sehr unaufregend „Wende“?

Das hat sich einfach durchgesetzt. Aber es war eine Revolution, eine unblutige dazu. Und eine Menge Leute haben dafür riskiert, dass ihre Leben den Bach runtergehen und sie ins Gefängnis.

Waren vielleicht zu wenige dabei, von Anfang an?

Der Kern war eine Minderheit, ja - aber ein System stürzt man nur, wenn es die Mehrheit will.

Halten zu viele diese Revolution für einen Fehler?

Nein. Mir hat in 24 Jahren als Abgeordneter nur einmal jemand gesagt, dass es ihm zu DDR-Zeiten besser ging. Der hatte zur Nomenklatura gehört - und war zum Schluss nicht mal mehr Hausmeister. Das verstehe ich.

Seit Jahren ergeben alle Umfragen im Osten: Die Lage ist schlecht - mir persönlich aber geht’s gut.

Das liegt auch am permanenten Vergleich mit dem Westen. Der immer goldener erscheint und zugleich unerreichbar.

Schauen Sie sich die Bundesregierung an: Das Fünftel der ostdeutschen Bevölkerung ist dort nicht annähernd mit einem Fünftel an Ministern repräsentiert.

Ich arbeite daran. Es gibt gläserne Decken, durch die die Ostdeutschen einfach nicht kommen.

Erst recht nicht die Frauen?

Im Gegenteil! Frauen in Ostdeutschland sind seit jeher emanzipierter. Die meisten Führungspositionen, die Ostdeutsche überhaupt haben, werden von Frauen besetzt. Das löst allerdings nicht das Problem des ostdeutschen Mannes.

Und das ist?

In manchen ländlichen Gegenden kommen auf 100 Frauen 130 Männer. Die Frauen waren - und sind - einfach mobiler. Es verändert eine Gesellschaft, wenn die Frauen fehlen - etwa im Umgang mit Konflikten.

Sie können keine Frauen zurückholen, keine Männer besänftigen …

… aber versuchen, eine Entwicklung zu verstärken, die es gibt: Frauen, die im Westen Karriere gemacht haben, kommen zurück und übernehmen Verantwortungspositionen. Weil sie die Vorteile Ostdeutschlands schätzen: bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und, ja, den Heimatgeruch. Aber niemand wird auf Geld verzichten. Also braucht es mehr besser bezahlte Jobs. Auch jenseits entwickelter Regionen mit Weltunternehmen wie Jena, Leipzig, Dresden, dem Chemiedreieck Halle und bald Magdeburg mit der Chipfabrik von Intel.

Und jenseits davon lässt man „gezielt versteppen“, wie in Berlin gespottet wird.

Das ist keine politische Strategie! Und nebenbei unendlich teuer - denn man entzieht diesen Gegenden die demokratische Substanz. Die Menschen dort fühlen sich als Verlierer. Deshalb lenken wir 40 Milliarden in die Braunkohlereviere in der Lausitz und in Mitteldeutschland. Damit dort Zukunft entsteht.

Ihre Vorvorvorgängerin Iris Gleicke hat gepredigt, es gehe nicht um Ost oder West, sondern um strukturstark oder -schwach. Was sagen Sie den Menschen in Gelsenkirchen oder Bremerhaven?

Das Ruhrgebiet hat auf Förderung denselben Zugriff nach denselben Kriterien.

Im Westen heißt es trotzdem, dem Osten seien die Gehsteige mit Gold gepflastert worden - und die Ossis maulten immer noch. Ist die Deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte?

Hundert Prozent. Ich säße sonst auch heute nicht hier vor Ihnen. 16 Millionen Menschen müssten weiter in einer Diktatur leben. Hinzu kommt: Viele wissen gar nicht, wie sehr der Osten das Land modernisiert hat - allein in der Familienpolitik. Das waren ostdeutsche Frauen: Regine Hildebrand, Manuela Schwesig, Angela Merkel. Kita-Ausbau, Elterngeld, auch Schwangerschaftsabbruch …

… das weiß aber kaum jemand. Warum?

Weil die Ostdeutschen zu leise sind. Und weil es ja nicht sein kann, dass aus dem Osten etwas Positives kommt - oder?

Mit geht es darum, das Interesse aneinander wieder zu wecken und von den Vorurteilen wegzukommen.

Im Ernst: Päppeln Sie mit solchen Ansagen die Ossis? Oder wollen Sie dem Westen sagen, was der Osten kann?

Mit geht es darum, das Interesse aneinander wieder zu wecken und von den Vorurteilen wegzukommen. Es gibt ganz viele ostdeutsche Spitzenautoren, die sich mit der Vereinigungszeit beschäftigen. Aber ich kenne nur ein einziges Buch, in dem eine Westdeutsche fragt: Was hat sich eigentlich für uns geändert? Und warum sind die Ostdeutschen so, wie sie sind?

Was ist das Krasseste, was man Ihnen im Westen über Ostdeutschland gesagt hat?

Viel Schlimmes. Widerliches.

Raus damit!

Ach, es gibt überall Idioten. „Habt euch mal nicht so!“, zählt zum Harmlosen.

Und das Schlimme?

„Zieht die Mauer wieder hoch!“

Warum wuchern die Ostdeutschen eigentlich nicht mit ihrem Pfund? Krisenfestigkeit haben sie doch alle gelernt …

… stimmt. Wenn ich an Lieferketten denke - in der DDR hat immer irgendein Teil gefehlt. Es muss manchem nur bewusst werden, dass er nicht gebückt durchs Leben gehen muss, sondern aufrecht.

Die DDR-Kunst hieß „Aus Scheiße Bonbons machen“ …

… und wurde nach der Wende nicht gebraucht. Das führte natürlich zu Frustration. Und dann wurden die Ostdeutschen 32 Jahre lang immerzu durch den Wolf gedreht. Dauernd war Veränderung. Das ist eine auch erschöpfte Gesellschaft, die eigentlich zur Ruhe kommen müsste, um zu reflektieren, was sie geleistet hat. Sie steht aber schon vor der nächsten Herausforderung.

Wenn der Osten sich was wünschen dürfte: Was müsste denn der Westen endlich mal tun?

Sich vorstellen, bei Null anzufangen - für alle. Wie das so wäre. Da haben sich zu wenige hineinversetzt. Aber auch an den Osten gesagt: Gerne mal ins Ruhrgebiet fahren und gucken, wie’s da aussieht.

Noch mal zwei Begriffe. Ossi.

Das ist nicht freundlich gemeint. Ich sag’ Ostdeutscher.

Treuhand.

Eine überforderte Organisation, die viele Fehler gemacht hat. Nicht immer mit böser Absicht, aber mit bitteren Folgen. Die Ostdeutschen leben als Mieter. Und wer weder Macht noch Eigentum hat, hat das Gefühl, nicht der Herr im eigenen Land zu sein.

Lässt sich das ändern?

Bei der Macht in jedem Fall.

Wenn Sie Ihre Macht wieder abgeben, wenn Sie den Job als Ostbeauftragter abgeben - was wollen Sie dann sagen können?

Dass wir in Ost und West immer mehr aufeinander zugehen.

