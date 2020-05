Die neue Freiheit

In Frankreich ist die strenge Ausgangssperre zu Ende – Das Misstrauen gegenüber den Maßnahmen der Regierung bleibt.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris)

Valérie Pécresse stellte sich schon in den frühen Morgenstunden an den Bahnhof, um Masken zu verteilen. Die Präsidentin der Region Ile de France rund um Paris wollte sicher gehen, dass die Pflicht zum Mundschutz auch eingehalten wird. Montag war nämlich der Tag, an dem in Frankreich als einem der letzten Länder in Europa die strenge Ausgangssperre endete.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, war acht Wochen lang für jeden Schritt vor die Tür ein Formular des Innenministeriums nötig gewesen ...