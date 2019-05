Die meisten Griechen gehen enttäuscht zur Wahl

Die meisten Menschen in Griechenland hadern mit der Europäischen Union und ihren Institutionen.

Von Gerd Höhler

Für Kleon Karypidis ist es die erste Wahl. Vor wenigen Tagen hat der 17-jährige Grieche seine Abiturprüfungen an der Deutschen Schule Athen erfolgreich absolviert. Bevor er im Herbst sein Jurastudium beginnt, will er am 26. Mai seine Stimme bei der Wahl zum Europäischen Parlament abgeben. „Für mich ist das ein bedeutender Schritt in mein Leben als Erwachsener“, sagt Kleon. „Zu wählen, das ist mir wichtig als Willensäußerung, vor allem bei der Europawahl.“

Der junge Grieche hat bereits viel von Europa gesehen ...