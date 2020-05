Die mediale Hinrichtung des Neil Ferguson

Techtelmechtel statt Distanz: Der renommierte Forscher Neil Ferguson hat für die Sicherheit der Briten während der Pandemie gekämpft - und dann selbst gegen die Regeln verstoßen.

Von LW-Korrespondent Sascha Zastiral (London)

Die britische Regierung muss in Zukunft ohne ihren führenden Epidemiologen auskommen: Neil Ferguson, Professor am Imperial College, trat am Dienstag von seinem Posten in dem führenden wissenschaftlichen Beratungsgremium der Regierung zurück.

Ferguson reagierte damit die Enthüllung, dass er die Kontaktregeln während des Lockdowns, für deren Einhaltung er sich selbst ausgesprochen hat, gebrochen hat.

Besuch zu Hause

Die konservative Tageszeitung "Daily Telegraph" berichtete, Ferguson habe seit der Verhängung des Lockdowns im März mindestens zweimal Besuch von einer Bekannten bekommen ...