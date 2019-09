Für den Kreml sind die Moskauer Proteste ein Ärgernis, aber noch keine Bedrohung. Auch weil die russische Hauptstadt ein sattes Leben führt.

International 2 3 Min.

"Die Masse der Moskauer will keine Demokratie“

Für den Kreml sind die Moskauer Proteste ein Ärgernis, aber noch keine Bedrohung. Auch weil die russische Hauptstadt ein sattes Leben führt.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Eine schöne junge Frau mit einem Seidentuch im Kragen ihres Safarihemdes hält ein Schild hoch: „Politische Repressionen. Ich stehe drüber. 1937 - 2019“. Ihr Hinweis auf das stalinistische Terrorjahr 1937 kommt wirklich von hoch oben. Ihre auf Falte gebügelten Hosenbeine wollen nicht enden, das Mädchen ist mindestens 1,90 Meter groß.

Moskaus Straßenopposition ist jung, smart und ironisch. Ihre Proteste in Moskau begannen im Juli, nachdem die Behörden fast alle unabhängigen Kandidaten von den Stadtratswahlen am kommenden Sonntag ausgeschlossen hatten. Der Unmut wuchs mit der Zahl festgenommener Aktivisten. Anfang August versammelten sich über 20.000 Menschen zu einer nicht genehmigten Aktion im Stadtzentrum, über tausend Teilnehmer nahm die Polizei zum Teil brutal fest.

Proteste klingen ab

Trotzdem kamen am nächsten Wochenende 60.000 Moskauer zu einer genehmigten Kundgebung, die größte Protestdemonstration seit 2011/2012. Gerade wegen der rabiaten Reaktionen der Sicherheitsorgane glauben viele Beobachter Staatschef Wladimir Putin habe Angst bekommen. „Der Niedergang des Putinismus steht außer Frage“, schrieb die New York Times.

2 Es sind vor allem junge Menschen, welche in den Straßen der russischen Hauptstadt demonstrieren. Fotos: Stefan Scholl

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Protest richtet sich in erster Linie gegen die politischen Repressalien. Foto: Stefan Scholl Der Protest richtet sich in erster Linie gegen die politischen Repressalien. Foto: Stefan Scholl

Aber es ist wieder stiller geworden in Moskau. Vergangenen Samstag wagten sich noch 3000 Oppositionelle zu einem Protestmarsch von der Metro Tschistije Prudy zum Puschkin-Platz. „Darunter tausend Journalisten und Polizeispitzel“, klagt eine Demonstrantin scherzend.

Zunehmende Angst unter den Demonstranten

Viele Demonstranten reden von Angst. Oder von der Angst ihrer Freunde, die nicht gekommen sind. Aus Furcht um Job, Studienplatz oder einfach vor den Gummiknüppeln. Der Student Wladimir, 24, sagt, viele Bekannte wollten nicht mehr mit ihm verkehren, weil er an den Protesten teilnimmt. „Wenn sich in den nächsten fünf Jahren nichts ändert, dann verlasse ich das Land, ich denke an Prag.“

Die Weltöffentlichkeit staunt über die scheinbar blinde Brutalität, mit der die Moskauer Polizei auf friedliche Oppositionelle eindrischt. Oder über drakonische Strafen für mutmaßliche Gewalttäter wie den Programmierer Kiril Schukow. Er wurde am Mittwoch zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er mit einer Hand an den Helm eines Gardisten gelangt hatte.

Arrest für die Anführer, Gefängnis für die Teilnehmer Die Regierung in Moskau geht weiterhin mit voller Härte gegen Demonstranten vor, die sich der Staatsmacht entgegenstellen. Für den Wunsch nach mehr Demokratie riskieren die Aktivisten dabei ihre Freiheit.

„Aber die Kommandeure unserer Sicherheitsorgane handeln durchaus rational“, sagt Wladimir Ryschkow, liberaler Politiker und Historiker (siehe auch das nebenstehende Interview). „Sie wollen die Bürger in Angst halten und so die Zahl der Protestierenden drücken.“ Und wie schon 2012 wollten sie unbedingt verhindern, dass sich Oppositionelle irgendwo niederlassen, „Sie wollen einen stationären Protest, einen Maidan wie in der Ukraine 2014 vermeiden.“

Bisher haben die Sicherheitskräfte leichtes Spiel, sie mussten weder Tränengas oder Gummigeschosse noch Wasserwerfer einsetzen, und nur ein Bruchteil der insgesamt 350.000 Kämpfer der russischen Nationalgarde Rosgwardia. Moskaus Straßenopposition ist unbewaffnet und vor allem klein. Kein Vergleich zu den Massendemos in Kiew 2013/14, wo bis zu einer Million auf der Straße waren.

Wohlhabendes Moskau

Auch wenn sich in Moskau junge, gebildete, liberale Russen ballen, diese Stadt ist sehr satt. Das Durchschnittseinkommen von knapp 1200 Euro hier ist mehr als doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt, es gibt bessere Kliniken, schönere Parks und breitere Straßen. Der städtische Haushalt liegt bei knapp 32 Milliarden Euro, das sind pro Einwohner 6,5mal so viel wie etwa in Jekaterinburg, eine der reicheren Provinzstädte.

National herrscht Missmut über das erhöhte Rentenalter sowie das seit Jahren sinkende Realeinkommen. Aber nach einer Umfrage des Lewada-Meinungsforschungszentrums sind 67 Prozent der Moskauer mit ihrer Lebenssituation zufrieden, 49 Prozent schätzen die Arbeit von Bürgermeister Sergei Sobjanin positiv ein, 33 Prozent neutral, und lediglich 16 Prozent schlecht. Nur eine Minderheit verlangt nach mehr Bürgerrechten und davon geht längst nicht jeder auf die Straße. „Die Masse der Moskauer will keine Demokratie“, räsoniert der Jaroslawler IT-Fachmann Andrei Kamajew. „Weil sie schlechter lebten, wenn das Geld gerecht verteilt würde.“ Für den Kreml sind die Moskauer Proteste ein Ärgernis, aber noch keine Bedrohung.