Die Macht der Bilder

Mit dem neuen Millionenprotest sendet die Demokratiebewegung in Hongkong ein starkes Zeichen - Bilder eines friedlichen Hongkongs, die im chinesischen Staatsfernsehen allerdings nie zu sehen sein werden.

Mit dem neuen Millionenprotest sendet die Demokratiebewegung in Hongkong ein starkes Zeichen - Bilder eines friedlichen Hongkongs, die im chinesischen Staatsfernsehen allerdings nie zu sehen sein werden.

Nachdem die Hongkonger Protestbewegung vor wenigen Tagen aufgrund von Prügelszenen in die Kritik geraten war, setzte die Bevölkerung der 7,5-Millionen-Metropole am Sonntag ein eindrucksvolles Zeichen. Friedlich protestierte fast ein Viertel der Einwohner gegen den zunehmenden Einfluss Pekings und die Gewalt, mit denen die Polizei in den vergangenen Wochen gegen die Demonstranten vorgegangen ist.

Natürlich ist der Adressat der Botschaft einerseits das Ausland, auf dessen Hilfe die Hongkonger letztlich angewiesen sind ...