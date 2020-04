Die kriminellen Wohltäter Lateinamerikas

Es verdient schmutziges Geld mit dem Schmuggel von Schutzmasken, verteilt aber auch Almosen. In der Corona-Krise zeigt sich das Organisierte Verbrechen anpassungsfähig.

Was macht eigentlich das Organisierte Verbrechen Lateinamerikas in Zeiten einer Pandemie? Schließlich dominieren die Kartelle in Mexiko einen riesigen Teil der Schattenwirtschaft, und auch in anderen Staaten der Region spielt die Organisierte Kriminalität in der Ökonomie der Länder eine wichtige Rolle.

Aber wenn die Grenzen und Geschäfte geschlossen sind und die Bevölkerung zu Hause eingebunkert ist, stocken der Drogen- und Menschenschmuggel, sind die Bordelle dicht und hakt die Entführungsindustrie ...