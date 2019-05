Die Konstante

Bald könntem die Briten der geschassten britischen Premierministerin Theresa May bittere Tränen nachweinen.

Beliebt war Theresa May nie. Ihr fehlte das nötige Charisma, um die Herzen ihrer Landsleute zu erobern. Stattdessen war sie eine Streberin, die stur und unverbesserlich den Weg ging, den sie für den einzig richtigen hielt.

Ihre Entscheidung für Neuwahlen 2017 war eine kolossale Fehleinschätzung. Auch verpasste sie es, zu einem früheren Zeitpunkt mit der Opposition zusammenzuarbeiten, um einen für das Land vernünftigen Brexit-Kompromiss zu schmieden.



Abgesehen von all ihren Fehlern war May aber auch ein Fels in der Brandung, die einzige Konstante – neben der Queen – in extrem chaotischen Zeiten ...