Humorvoll, scharfsinnig und pflichtbewusst: Nach dem Tod von Prinz Philip blicken seine Kinder und Enkel auf sein Leben zurück.

Die königliche Familie erinnert sich an Prinz Philip

(SC) - Die Krönungszeremonie von Elizabeth II. im Jahr 1953 hatte mit ihren uralten Ritualen etwas von einem Gottesdienst. Doch als die Queen am Ende durch Westminster Abbey schritt, wurde die Feierlichkeit von ihrem Gemahl kurz durchbrochen. Mit Blick auf ihre Krone fragte Philip: „Wo hast du den Hut her?“ Auf solche humoristischen Einlagen, die in England als „comic relief“, als befreiende Komik, bekannt sind, wird seine Witwe künftig verzichten müssen.

Die Queen äußert sich selten über private Dinge, aber 1997 gab sie bei ihrer Goldenen Hochzeit einen kurzen Einblick in ihre Langzeit-Beziehung. „Allzu oft musste Philip meine Ansprachen mit anhören“, erzählte sie in einer Tischrede. „Häufig hatten wir im Vorfeld das Manuskript besprochen. Wie Sie sich vorstellen können, hat er mir dabei recht unverblümt seine Meinung gesagt.“ Er sei niemand, der gerne Komplimente bekomme, doch sei er ohne Zweifel „meine Stärke und mein Fels“.

London, 1953: Königin Elizabeth ihr Mann Prinz Philip winken nach der prunkvollen Krönungszeremonie in der Westminster-Abtei vom Balkon des Buckingham Palasts den Menschen zu. Foto: Str/PA/dpa

Auf den Humor und das Pflichtbewusstsein seines Großvaters verwies auch Prinz Harry in einer Mitteilung nach dem Tod von Prinz Philip am vergangenen Freitag: „Er war authentisch er selbst, mit einem ernsthaft scharfsinnigen Witz und seinem Charme hat er in jedem Raum die Aufmerksamkeit auf sich gezogen - nicht zuletzt, weil man nie wissen konnte, was er als Nächstes sagen würde.“

Prinz Harry, der nach seiner Loslösung vom Königshaus und einem TV-Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey vor allem zu Bruder William und Vater Charles ein eher angespanntes Verhältnis hat, kam am Sonntag in Großbritannien an. Seine Frau Meghan blieb aufgrund ihrer Schwangerschaft zusammen mit Sohn Archie in Kalifornien zurück.

„Er wird als längst-regierender königlicher Gemahl in Erinnerung bleiben, ein ausgezeichneter Militär, ein Prinz und ein Herzog“, so Prinz Harry. „Aber für mich, wie für viele von euch, die über das letzte Jahr ein geliebtes Familienmitglied oder einen Großvater verloren haben, war er vor allem mein Großvater: Meister des Grills, Legende der Neckerei und keck bis zum Ende.“

Prinz Harry im Jahr 2012 mit seinem Großvater Prinz Philip anlässlich der Feierlichkeiten zum diamantenen Thronjubiläum von Königin Elizabeth. Foto: AFP

Prinz Philip sei für Königin Elizabeth ein „Fels in der Brandung“ gewesen. „Danke Großvater. Danke für seinen Dienst, deine Hingabe zu Oma, und danke, dass du immer du selbst warst.“ Prinz Harry schloss seine Mitteilung mit dem Satz „Per Mare, Per Terram“ ab - das lateinische Motto der Royal Marines, das so viel bedeutet wie „Zu Wasser und zu Lande.“ Prinz Philip war ein Captain General der Royal Marines, genau wie sein Enkel Prinz Harry.

Der Prinz in der Kutsche

Prinz William hat seinen Großvater am Montag ebenfalls in einer Mitteilung gewürdigt. „Das Jahrhundert, das mein Großvater auf dieser Welt verbracht hat, stand im Dienst seines Landes, des Commonwealths, seiner Ehefrau und Königin, und seiner Familie“, so der 38-Jährige am Montag.

Über den Mann, der ihn 1997 auf dem wahrscheinlich schwersten Gang seines Lebens begleitete, sagte Prinz William: „Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich in ihm nicht nur ein Exempel hatte, das mich geleitet hat, sondern dass ich seine Präsenz auch noch in meinem Erwachsenenleben genießen durfte - sowohl in guten Zeiten, wie auch an den schwersten Tagen.“

Auch dass seine Kinder George, Charlotte und Louis noch die Gelegenheit hatten, viele besondere Momente mit ihrem Urgroßvater zu erleben, sei nicht selbstverständlich. Wenn er sie in seiner Kutsche abgeholt hat, hätten sie seinen ansteckenden Abenteuersinn und seinen spitzbübischen Humor aus erster Hand erleben können, so Prinz William über seinen Großvater.

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."



A message from The Duke of Cambridge following the death of The Duke of Edinburgh: https://t.co/lVCSPrG7uG pic.twitter.com/atiB8djxPO — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 12, 2021

Der britische Thronfolger Prinz Charles hatte sich nach dem Tod seines Vaters am Wochenende in einer Video-Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt und für die große Anteilnahme bedankt. „Wie Sie sich vorstellen können, vermissen meine Familie und ich meinen Vater enorm“, sagte der 72-Jährige am Samstagabend. „Mein lieber Papa war ein ganz besonderer Mensch, der wie ich denke, vor allem überwältigt wäre von der Reaktion und den bewegenden Dingen, die über ihn gesagt wurden“, so Charles weiter. Die Familie sei dafür „zutiefst dankbar“.



The Prince of Wales pays tribute to The Duke of Edinburgh on behalf of The Royal Family. pic.twitter.com/tDP0rkKGzc — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 10, 2021

Prinzessin Anne, die einzige Tochter von Königin Elizabeth und Prinz Philip, schrieb am Sonntag zum Tod ihres Vaters: „Du weißt, dass es passieren wird, aber du bist nie wirklich darauf vorbereitet.“ Ihr Vater sei ihr Lehrer, ihr Unterstützer und ihr Kritiker gewesen - aber mehr als alles andere habe sie sein gut gelebtes Leben und seinen bereitwillig geleisteten Dienst zum Vorbild genommen.



"My father has been my teacher, my supporter and my critic, but mostly it is his example of a life well lived and service freely given that I most wanted to emulate."



A message from The Princess Royal following the death of The Duke of Edinburgh: https://t.co/LqX46BeIVh pic.twitter.com/YkZxOTSrUM — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2021

Der am Freitag im Alter von 99 Jahren verstorbene Prinz Philip wird am kommenden Samstag in der St George's Chapel auf Schloss Windsor beigesetzt. Da Zuschauer vor Ort aufgrund von Corona-Bestimmungen nicht erwünscht sind, wird die Trauerfeier im kleinen Kreis begangen und live übertragen. Der britische Premierminister Boris Johnson verzichtete auf seine Teilnahme an der Trauerfeier, um der Familie den Vortritt zu lassen. Prinz Philips Urenkel werden an der Zeremonie ebenfalls nicht teilnehmen.

