Die Killer von Amsterdam

Auftragskiller töten auf Bestellung: Ein Menschenleben ist in den Niederlanden zwischen 3000 Euro und 5000 Euro wert.

Von Helmut Hetzel



Den Haag. Ein Menschenleben ist in den Niederlanden nicht viel wert. Ein Auftragskiller erhält für einen Mord zwischen 3000 Euro und 5000 Euro. Vielleicht noch ein neues Auto dazu. Aber das ist alles. Dafür töten die Kopfgeldjäger in den Niederlanden Menschen auf Bestellung der Drogenmafia. Jüngster Fall: Die Ermordung des 44-jährigen Anwalts Derk Wiersum, der einen Kronzeugen in einem Prozess gegen die Drogenmafia verteidigte.

Nach den bisher vorliegenden Informationen wurde der Anwalt von einem Auftragskiller ermordet, der zwischen 18 und 20 Jahre alt war ...