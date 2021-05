Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi, spricht mit dem "Luxemburger Wort" über ihren Kampf für Gerechtigkeit.

International 6 Min.

Die Khashoggi-Verlobte Hatice Cengiz gibt nicht auf

Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi, spricht mit dem "Luxemburger Wort" über ihren Kampf für Gerechtigkeit.

Interview: Mariam Schaghaghi



Im Dokumentarfilm „The Dissident“ geht Oscarpreisträger Bryan Fogel („Ikarus“) dem Polit-Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nach, der 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet wurde. Bei seinen Recherchen lernte der Filmemacher die Frau kennen, die ihr Leben an Khashoggis Seite verbringen wollte. Die Frau, die vor zweieinhalb Jahren unerwartet auf die Weltbühne gestoßen wurde – Hatice Cengiz, den meisten nur geläufig als „die Verlobte von Khashoggi“.

Hatice Cengiz, wie geht es Ihnen heute, zwei Jahre nach dem Verbrechen?

Es geht mir okay. (Seufzt) Aber eigentlich wäre jede Antwort, die ich jetzt geben könnte, zu kurz gegriffen. Es stecken viele verschiedene Gefühle in mir. Mein Ehemann wurde umgebracht. Wie kann es mir da „okay“ gehen? Aber ich kämpfe fürihn und spüre die Unterstützung so vieler Menschen bei diesem Kampf. Deshalb geht es mir okay – weil ich eine Aufgabe habe. Nicht deswegen, weil ich gelernt habe, mit dem Schmerz zu leben. Das gelingt mir noch immer nicht. Ich nehme immer noch die Hilfe eines Psychologen in Anspruch.

Ich lebe. Ich lebe irgendwie. Inzwischen spüre ich den Wunsch zu kämpfen. Hatice Cengiz

Kann ein Psychologe überhaupt helfen, mit so etwas Ungeheuerlichem leben zu lernen?

Allein darüber zu sprechen hilft, wenn der andere die menschliche Psyche kennt. Trauer ist ein langer Prozess. Die ersten Wochen habe ich nur geweint. Ich lebte ich in einer Art Blase, versuchte zu verstehen, was passiert war. Zwei Wochen lang hatte ich noch gehofft, dass Jamal zurückkommt, dass er aus diesem Konsulat spaziert und mir erzählt, was da drinnen die Verzögerung ausmachte. Bis heute fällt es mir schwer zu begreifen, dass das passiert ist.

Wie sieht Ihre Trauer heute aus?

Ich lebe. Ich lebe irgendwie. Inzwischen spüre ich den Wunsch zu kämpfen. – Ich mag das Wort „Kampf“ eigentlich nicht. Aber ich muss mir immer wieder sagen: „Die haben Deinen Mann umgebracht.“

Hatice Cengiz (r.) trauert um ihren ermordeten Verlobten. Foto: AFP

Spüren Sie eine moralische Verpflichtung gegenüber Jamal?

(Seufzt) Ich versuche das Gesamtbild zu sehen, nicht nur meinen persönlichen Fall. Mir geht es nicht gut damit, dass ich jetzt dieses ungewöhnliche Leben führe. Aber der Fall darf nicht in Vergessenheit geraten. Es ist schwer, sich nicht in persönliche Gefühle zu verstricken. Für Sie ist dieses Interview nur eine berufliche Geschichte, der Sie sich kurz widmen – aber für mich ist es mein Leben! Sie arbeiten – aber ich fühle. Oft überwältigt mich alles, auch wenn man mir meist mit großem Respekt begegnet. – Aber jetzt gerade fühle ich mich stark genug.

Was ist Ihr Ziel, was erhoffen Sie sich von Ihrem Kampf?

Gerechtigkeit zu finden. Und ich will wissen, wer für diese Gerechtigkeit sorgen wird. Ich muss das machen. Das bin ich auch meinem zukünftigen Ich schuldig. Ich weiß nicht, ob ich je wieder heiraten werde, aber ich spüre meine Verantwortung in dieser Sache.

Wie sieht echte Gerechtigkeit für Sie aus? In Riad gab es im Dezember 2019 ein Verfahren gegen die angeblichen Täter ...

Das war ein Witz, völlig inakzeptabel. Wir wissen nichts über die Verhandlung, nicht mal ihre Namen. Nur dass es fünf waren. Warum fünf? Zehn Männer kamen in die Türkei! – Diejenigen, die wirklich verantwortlich waren, konnten wir nicht belangen. Sie sitzen nicht im Gefängnis. Aber die ganze Welt weiß, wer in den Mord involviert war und die Verantwortung für dieses Verbrechen trägt.

Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, Agnès Callamard, kam im Juni 2019 in ihrem Abschluss-Report zum Schluss, dass Kronprinz Mohammad Bin Salman (MBS) über den Mord im Bild gewesen sein muss und dazu vernommen werden müsste.

Ja, und daher müssen wir unsere Stimmen noch viel lauter erheben. Jamal kann es nicht mehr. Er starb, weil er den Mut hatte, die Zustände in seinem Land anzuprangern. Er darf nicht umsonst gestorben sein.

Kostete es Sie große Überwindung, Bryan Fogels Projekt zu unterstützen und sich immer wieder den Details des Mordes in quälender Deutlichkeit auszusetzen?

Ich wollte zeigen, wer hinter dem Namen Jamal Khashoggi stand. Dass mein Mann ein Leben hatte, das ihm genommen wurde. Dass es Gefühle gab, zwei Herzen, ein Heim, ein einfaches Leben. Und Liebe. Das alles wurde getötet, samt unserer Hoffnung auf ein gemeinsames Leben. Gott wollte wohl, dass er eine Ikone für Meinungs- und Pressefreiheit wird.

Hilft es, Gottes Wille oder das Schicksal verantwortlich zu machen?

Ja. Auch, dass plötzlich ein gefeierter Dokumentarfilmer auftaucht und einen Film drehen konnte, ist für mich ein Zeichen der Hilfe Gottes. Ohne meinen Glauben hätte ich dieses Leid nicht ertragen. Die Frage ist, ob mein Glaube größer ist als mein Schmerz – oder umgekehrt.

Hatice Cengiz (Mitte) bei der Einweihung eines Gedenksteins für den toten Journalisten. Foto: AFP

Wie kamen Jamal und Sie sich näher? Hat er Ihnen je erklärt, wie gefährlich er für seine Heimat geworden war, unter dem wachsenden Einfluss des Kronprinzen MBS?

USA: Saudischer Kronprinz hat Mord in Istanbul genehmigt Mohammed bin Salman hat die Operation zur Gefangennahme oder Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 nach Einschätzung der US-Geheimdienste genehmigt.

Ich habe ihn im Mai 2018 bei einer Nahost-Konferenz in Istanbul kennen gelernt, er hielt einen Vortrag. Ich war mit seiner Arbeit sehr vertraut, ich war auf den Bereich spezialisiert, schrieb an meiner Doktorarbeit. Jeder kannte Jamal, ob aus den Nachrichten oder von seinen Artikeln, er war ein berühmter Mann in der arabischen Welt. Ich habe ihn angesprochen, auf Arabisch, fragte ihn nach dem Staatsstreich in Ägypten 2013. Danach fing er an, mir Fragen über die Türkei und mich selbst zu stellen. Ich war erst sehr nervös, aber wurde immer entspannter, weil ich merkte, dass er mir Raum für unsere Unterhaltung gibt.

Zu der Zeit lebte Khashoggi schon im US-Exil und schrieb für die „Washington Post“.

Schon in dem besagten Vortrag kritisierte er das diktatorische Regime seines Landes. Ich fragte ihn gleich in der ersten Unterhaltung, warum er genau jetzt seine Heimat verlassen hatte, das Regime war ja schon lange an der Macht. Er erklärte, die Umstände hätten sich drastisch verschlechtert und die Unterdrückung hätte zugenommen – es war hochspannend!

Ein Freund von Jamal arrangierte ein Wiedersehen, in einer größeren Runde. Erinnern Sie sich daran, wann Sie zum ersten Mal miteinander gelacht haben?

Schon gleich bei diesem Treffen! Es herrschte so eine liebevolle Stimmung, und er konnte lachen wie ein Kind. Die Chemie hat gleich gestimmt, als würden wir uns schon lange kennen. Er hat sich gleich mit mir wohlgefühlt, denn er war so entspannt und herzlich.

Sie scheinen stark und resolut, sprachen vor der UNO und dem US-Kongress. Aber wie sieht es in Ihnen drin aus?

Khashoggi-Mord: Die Rückkehr der „Knochensäge“ Der Khashoggi-Mord belastet die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und der Biden-Administration. Wird der saudische Kronprinz jetzt zur Rechenschaft gezogen?

Wenn ich alleine bin, überwältigen mich meine Gefühle immer noch. Das gesamte erste Jahr wachte ich morgens mit Jamals Gesicht vor Augen auf, hatte nachts Albträume, all mein Sein kreiste nur um sein Gesicht, seine Stimme, seine Geschichte. Aber der Kampf um Gerechtigkeit erfor-dert und gibt Kraft und Energie. Rund um die Uhr bin ich mit etwas beschäftigt, das in meinem Leben bisher keinen Raum einnahm: mit Mord, Anklageschriften, Anwälten, sogar Cyberspionage. Ich esse, trinke, schlafe, aber in meinem Hirn läuft pausenlos ein Denkstrom ab. Wie erkläre ich das normalen Leuten? Oder Mitstudenten?

Der Film holte mich zurück und half mir, wieder ins Leben zu finden. Hatice Cengiz

Belastet es Sie, dass alle Welt weiß, was Ihnen zustieß? Fehlt Ihnen Ihre Anonymität?

Früher war ich Hatice Cengiz, jetzt bin ich nur noch „die Verlobte von Khashoggi“. Das klingt wie eine neue Identität, als hätte man mir das Leben doppelt gestohlen. Ich plante für die Forschung die Arabische Welt zu bereisen – das ist jetzt vorbei. Nun lese ich viel und grüble. Ich gebe zu, ich bin hauptsächlich traurig. Aber Trauer und Leid führen zu Veränderungen.

Hatte auch der Film eine therapeutische Wirkung in Ihrem Trauerprozess?

Bryan Fogel begann den Dreh etwa drei Monate nach dem Verbrechen. Da stand ich noch völlig unter Schock. Der Film holte mich zurück und half mir, wieder ins Leben zu finden.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.