Die hölzerne Melania

Ihre Heimat Slowenien ehrt die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump mit einer lebensgroßen Holzskulptur. Große Ähnlichkeit mit der wohl berühmtesten Tochter des Landes weist das Ebenbild aber nicht auf.

(dpa) - Die aus Slowenien stammende US-Präsidentengattin Melania Trump (49) hat in ihrem Geburtsland eine lebensgroße Skulptur erhalten. Das aus Holz geschnitzte, recht grobschlächtig wirkende Ebenbild der amerikanischen First Lady wurde am Freitag in einem Waldstück nahe ihrem Heimatort Sevnica im Südosten des Landes enthüllt, wie slowenische Medien am Wochenende berichteten.

Das Denkmal von Künstler Ales "Maxi" Zupevc wirkt ein wenig, nun ja, grobschlächtig. Foto: AFP/Jure Makovec

Die hölzerne Melania steht auf einem efeubewachsenen Sockel und winkt ihrer Heimatstadt zu. Ihren Körper umhüllt ein himmelblaues Kleid, wie es die Präsidentengattin bei der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 getragen hatte. Das Werk ist eine Schöpfung des amerikanischen Street-Art-Künstlers Brad Downey.

Foto: AFP/Jure Makovec