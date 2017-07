(dpa) - „Schlamm-Feldzug“ hat der britische Premier David Lloyd George die dritte Flandernschlacht genannt. Bald nachdem die britische Offensive am 31. Juli 1917 vor Ypern begann, setzte ein Regen ein, wie ihn das westliche Belgien seit Jahrzehnten nicht erlebt hatte.



Beschuss und die Wassermassen verwandelten die vom Stellungskrieg versehrte Gegend endgültig in eine lebensfeindliche Mondlandschaft, durchsetzt von Kratern und toten Bäumen. Die Schlacht mit Hunderttausenden Toten, Vermissten, Gefangenen und Verwundeten auf beiden Seiten ist so etwas wie das britische Verdun.



Gut behütet: In elegantem Weiß treten Königin Mathilde und Herzog Kate den Irish Guards bei der Gedenkfeier in Ypres gegenüber.

REUTERS

Hundert Jahre danach erinnert sich Großbritannien mit großem Zeremoniell an das hunderttägige Schlachten von „Passchendaele“, wie die Offensive dort vor allem bekannt ist. Prinz Charles, sein Sohn William und dessen Frau Kate sorgen mit dem belgischen Königspaar Philippe und Mathilde für royalen Glanz bei der Gedenkfeier auf dem Soldatenfriedhof Tyne Cot im Westen Belgiens.

Soldaten in roten Paradeuniformen schwitzen unter bauschigen Bärenfellmützen, Militärkapellen spielen auf, von allen Ecken und Enden des früheren britischen Empire sind Vertreter angereist. Etwa 4.000 Nachfahren von Beteiligten stehen zwischen den hellen Grabsteinreihen in der Sonne. Unter den Füßen der Lebenden liegen fast 12.000 Tote.



In gewisser Hinsicht war es schlimmer, wenn der Schlamm einen nicht hinabzog; wenn er unter den Füßen nachgab, dann wusste man, dass man auf eine Leiche trat. Es war grauenhaft.“

So viel Pomp und Pathos im Kriegsgedenken wäre in Deutschland undenkbar. Dennoch wird auch der Horror des Stellungskriegs deutlich in den Briefauszügen und Erinnerungen, die verlesen werden. „Sobald man loslief, fühlte man dieses entsetzliche Saugen“, schrieb ein britischer Soldat über den Schlamm. „In gewisser Hinsicht war es schlimmer, wenn der Schlamm einen nicht hinabzog; wenn er unter den Füßen nachgab, dann wusste man, dass man auf eine Leiche trat. Es war grauenhaft.“



Dankbarkeit und Respekt: die Botschaft der britischen Premierministerin Theresa May.

REUTERS

Für die Verwandten ist die verheerende Schlacht auch ein Jahrhundert später noch präsent. „Das ist etwas ganz Persönliches“, sagt Malcom, ein Londoner in den 60ern, der gemeinsam mit seiner Frau Pauline angereist ist. Die Teilnahme an den Gedenkfeiern haben sie der erfolgreichen Teilnahme an einer Verlosung zu verdanken. Drei Onkel seines Vaters haben im Ersten Weltkrieg gekämpft, einer ist in Passchendaele gestorben. „Das ist etwas, das wir alle nicht vergessen wollten“, sagt Pauline.

Der „Große Krieg“ hat eine Bedeutung in Großbritannien und Belgien, die in Deutschland nur schwer zu ermessen ist. „Das war solch ein Wendepunkt, so anders als alles, was davor kam“, sagt Historikerin Charlotte Czyzyk vom Imperial War Museum in London. Danach war das alte Empire nicht mehr, was es war, der soziale Wandel war nicht aufzuhalten.

Dass Nick Fear heute Militärhistoriker ist, hat auch mit dem Tod seines Großvaters an der Somme zu tun. „Das hat mein Interesse ausgelöst“, sagt er. Immer wieder hat er später seinen Freund Harry nach Ypern begleitet, einen Veteranen des Kriegs. Der freundete sich dort mit Charles an, einem Elsässer, der im Ersten Weltkrieg auf der deutschen Seite kämpfte. Beide seien sie Pazifisten geworden, sagt Fear. „Einheit ist besser als Krieg“, das sei seine Lehre aus dem Ganzen. „Traurig“ sei es, dass sein Land auf dem Weg aus der Europäischen Union sei.



Das Grauen wieder vor Augen: Moderne Technik im "Household Cavalry Museum" in Westminster führt diesen Kriegsveteranen auf Flanderns Schlachtfeldern von 1917 zurück.

AFP

Es befremdet Fear, wie wenig gegenwärtig der Erste Weltkrieg in Deutschland ist. „Es ist fast, als wollten die Deutschen sich nicht erinnern. Dabei sollten sie das, weil die deutschen Soldaten für sie gekämpft haben“, meint er. Außenminister Sigmar Gabriel wundert das nicht. „Wir in Deutschland sind oft gefangengenommen von dem Horror des Zweiten Weltkriegs und dem Völkermord an den Juden“, erklärt er. „Und ich glaube, das ist immer noch ein kleines Wunder, dass wir Deutschen zu solchen Veranstaltungen eingeladen werden.“ Gemeinsam mit Herzogin Kate und der belgischen Königin Mathilde hat er selbst Kränze niedergelegt an den Gräbern der vier deutschen Toten von Tyne Cot. Die „Lehre aus einem solchen Morden“ müsse Europa sein.