Die Freiheit, widerständig zu sein bis in den Tod

Archivfoto: dpa

Hans und Sophie Scholl (undatierte Aufnahmen), Gründer bzw. Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ an der Münchner Universität, wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes verhaftet, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 22. Februar 1943 in München-Stadelheim hingerichtet.