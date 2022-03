Die Frau, die den Weg zur NATO-Osterweiterung ebnete

20 Jahre nach dem Völkermord 136 Srebrenica-Opfer beerdigt

Zehntausende haben am Samstag in Srebrenica 136 neu identifizierte Opfer zu Grabe getragen. Persönlichkeiten wie Bill Clinton nahmen an dem Totengedenken teil. Serbiens Regierungschef Vucic wurde als einstiger Vertreter der Kriegspolitik angegriffen und verletzt.