Die Feuerprobe

Die Corona-Krise bietet zugleich Risiken und Chancen. Es ist nun an den etablierten Parteien, das Feld nicht den Populisten zu überlassen.

Wie ein Tsunami fegt die Corona-Krise über die Welt hinweg – mit gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen, deren Ausmaß im Moment noch niemand voraussagen kann. Nur so viel ist klar: Wir stehen am Anfang der Krise, das dicke Ende kommt erst noch. Nach anfänglicher Schockstarre hat die Politik reagiert. Doch am Ende könnten die Populisten die Gewinner sein.

Ruf nach dem starken Staat

Inmitten der unsicheren Zeiten wird der Ruf nach einem starken Staat plötzlich wieder laut ...