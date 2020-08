Die FDP - das Chamäleon unter den deutschen Parteien

In Deutschlang bereut die FDP, dass sie nicht regieren wollte - in der Opposition läuft ihr fast alles schief.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Für die „Bild“-Zeitung musste es natürlich ein „Hinterzimmer-Treffen“ sein, eine „Geheimrunde“ bei einem „Edel-Italiener“ – und alles, was die lauteste Tröte auf dem deutschen Zeitungsboulevard am Montagmittag sonst noch ins Netz jagte über ein Abendessen des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner mit einigen führenden Parteifreunden tags zuvor in der Berliner Pizzeria „Ri Trovo“, klang nach übler Verschwörung ...