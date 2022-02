Seit 2015 ist klar, dass unter einem ehemaligen Kinderheim Hunderte tote Kinder liegen. Jetzt dürfen sie exhumiert und identifiziert werden.

Massengrab unter irischem Kinderheim

Die Exhumierung der „Tuam Babies“ kann beginnen

Tom RÜDELL Seit 2015 ist klar, dass unter einem ehemaligen katholischen Kinderheim in Irland Hunderte tote Kinder liegen. Jetzt dürfen sie exhumiert und identifiziert werden: Ein Gesetzentwurf dafür liegt vor.

(AFP/tom) - Die irische Regierung hat am Dienstag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es erlaubt, die sterblichen Überreste von Kindern, die in einem Massengrab in der westirischen Stadt Tuam gefunden wurden, zu exhumieren und ihre DNA zu analysieren. Die toten Kinder waren in einer ehemaligen Klärgrube unter dem „St. Mary’s Mother and Baby Home“ entdeckt worden. Das Heim war von 1925 bis 1961 in Betrieb.

Einige der Leichen wurden bereits 2017 stichprobenartig untersucht. Es handelt sich dabei um Föten, die jüngsten in der 35. Schwangerschaftswoche, und kleine Kinder, die ältesten zwei bis drei Jahre alt. 2018 genehmigte die irische Regierung systematische Ausgrabungen auf dem Gelände.

Bis 2021 hatte eine Untersuchungskommission 9.000 Todesfälle in diesen ehemaligen „Mutter-Kind-Häusern“ aufgedeckt. Die Untersuchung deckt einen Zeitraum von 1922 bis 1998 ab. Insgesamt 56.000 Frauen und 57.000 uneheliche Kinder lebten in diesen Einrichtungen, die von der katholischen Kirche betrieben wurden. Alleine in Tuam starben 978 Kinder.

„Schandfleck auf unserem nationalen Gewissen“

Der Staat hatte sich nach der Veröffentlichung des Untersuchungsberichts offiziell für den Tod dieser 9.000 Kinder entschuldigt. „Was in Tuam passiert ist, ist ein Schandfleck auf unserem nationalen Gewissen“, sagte der für Kinder zuständige Minister Roderic O'Gorman, als er jetzt das neue Gesetz der Presse vorstellte. „Das Gesetz, das wir heute ankündigen, gibt uns die bestmöglichen Chancen, die sterblichen Überreste zu finden und sie mit ihren Angehörigen zusammenzubringen“, fügte er hinzu.

O'Gorman betonte, dass es sich um eine der größten Exhumierungsaktionen handele, die jemals in Irland durchgeführt wurden. Die Exhumierungen könnten noch 2022 oder 2023 beginnen - fünf Jahre nach den ersten Grabungen. Der Gesetzentwurf soll in den kommenden Monaten vom Parlament verabschiedet werden. Die Regelung ist nicht nur auf Tuam beschränkt und könnte auch an anderen Orten Eingriffe ermöglichen, an denen Massengräber vermutet werden.

Laut einem Bericht des Irish Independent hatte O'Gorman sich mit insgesamt sieben katholischen Ordensgemeinschaften getroffen, um von ihnen finanzielle Unterstützung der Arbeiten zu erhalten. Informationen der Zeitung zufolge hat bisher aber nur die Kongregation der Schwestern von Bon Secours als Betreiberin des Heims in Tuam einen Betrag von 2,5 Millionen Euro auf das Treuhandkonto überwiesen. Die gesamte Aktion inklusive Exhumierung, DNA-Analysen, Recherche und Information der Angehörigen sowie Bestattungen dürfte allerdings ein Vielfaches kosten.

O'Gorman sagte weiter, die Identifikation der einzelnen Kinder sei eine „extrem komplexe wissenschaftliche Herausforderung“. Man wolle aber jede mögliche Chance dazu nutzen.

Ehrenamtliche Forschung

Lokalhistorikerin Catherine Corless wertete die Namenslisten des Heims aus und fand Ungereimtheiten – knapp 800 tote Kinder, aber nur eine offizielle Beerdigung. Foto: Reuters

Der Skandal um das Mother and Baby Home in Tuam war 2015 zum ersten Mal publik geworden. Damals hatte die Lokalhistorikerin Catherine Corless durch ehrenamtliche Forschungsarbeit herausgefunden, dass von 797 als verstorben verzeichneten Kindern in der Einrichtung nur von einem einzigen Unterlagen über ein Begräbnis existieren. Nach dem Studium alter Karten, Lagepläne und Stadtratsprotokolle sowie einiger Zeugenaussagen kam sie zu dem Schluss, dass es ein anonymes Massengrab geben musste. Daraufhin setzte die Regierung eine Untersuchungskommission ein.