Brüssel

Die EU will der Entwaldung ein Ende setzen

Steve BISSEN Unternehmen müssen künftig sicherstellen, dass für Produkte, die in der EU verkauft werden, Wälder weder abgeholzt noch geschädigt wurden.

Das Europaparlament gab am Dienstag grünes Licht für eine EU-Verordnung zum Schutz des Regenwaldes und anderer Wälder. In der finalen Abstimmung votierten 552 EU-Parlamentarier dafür, 44 dagegen und 43 haben sich enthalten. Nun fehlt nur noch die Zustimmung der EU-Staaten, was allerdings als eine reine Formalität gilt. Produkte wie Holz, Holzkohle, Kaffee, Kakao, Kautschuk, Palmöl, Rinder, Soja und Druckerzeugnisse sollen demnach nur noch in die EU importiert werden dürfen, wenn sie nicht in Zusammenhang mit der Abholzung von Waldflächen stehen.

Einfuhren aus bestimmten Ländern beziehungsweise Einfuhren bestimmter Rohstoffe werden zwar nicht prinzipiell verboten, doch dürfen Unternehmen diese Produkte nur dann in der EU verkaufen, wenn die entsprechenden Lieferanten eine sogenannte Sorgfaltserklärung abgegeben haben. Sie soll bestätigen, dass das jeweilige Produkt weder von einer Fläche stammt, die abgeholzt wurde, noch zur Schädigung von Wäldern und insbesondere von unersetzlichen Primärwäldern wie beispielsweise dem Amazonas-Regenwald geführt hat. Die Vorschriften gelten auch für Waren, die die gelisteten Rohstoffe enthalten, mit ihnen gefüttert oder aus ihnen hergestellt wurden wie Leder, Schokolade und Möbel.

Bis heute sind unsere Supermarktregale allzu oft mit Produkten gefüllt, die mit der Asche abgebrannter Regenwälder und unwiederbringlich zerstörter Ökosysteme bedeckt sind und die Lebensgrundlage indigener Völker vernichtet haben. Christophe Hansen (CSV)

„Taten statt Worte sprechen lassen“

Die Überwachung sollen dabei die EU-Mitgliedstaaten in Kooperation mit lokalen Behörden gewährleisten. Dabei sollen die zuständigen Behörden Zugang zu Informationen erhalten, die die Unternehmen zur Verfügung stellen, beispielsweise zu den geografischen Koordinaten. So soll mithilfe von Satellitenüberwachungsinstrumenten und DNA-Analysen überprüft werden können, woher die Erzeugnisse stammen.

"Viele reden von Klimaschutz, Wasserschutz und Kampf gegen den Biodiversitätsverlust. Wir haben mit diesem wegweisenden Gesetz Taten statt Worte sprechen lassen", so der EU-Abgeordnete Christophe Hansen (CSV). Foto: Anouk Antony

Der zuständige Verhandlungsführer des EU-Parlaments, Christophe Hansen (CSV), zeigte sich im Anschluss an die Abstimmung hocherfreut: „Viele reden von Klimaschutz, Wasserschutz und Kampf gegen den Biodiversitätsverlust. Wir haben mit diesem wegweisenden Gesetz Taten statt Worte sprechen lassen.“ Und fügte hinzu: „Bis heute sind unsere Supermarktregale allzu oft mit Produkten gefüllt, die mit der Asche abgebrannter Regenwälder und unwiederbringlich zerstörter Ökosysteme bedeckt sind und die Lebensgrundlage indigener Völker vernichtet haben. Allzu oft geschah das, ohne dass die Verbraucher davon wussten.“

Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert hohe Geldstrafen, die abschreckend wirken sollen. Die höchste Geldstrafe muss mindestens vier Prozent des gesamten Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens in der EU betragen. Und die Unternehmen müssen auch nachweisen, dass die Produkte den einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes entsprechen. Das bedeutet, dass etwa die Menschenrechte und die Rechte der betroffenen indigenen Völker geachtet werden müssen.

