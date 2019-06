Martha Gellhorn, eine der ersten Kriegsreporterinnen der USA, ist die einzige Frau, die bei der Landung der Alliierten in der Normandie mit an Land geht. Die Art, wie ihr das gelingt, ist kühn und beherzt. Sie tritt durch diese Aktion in direkte Konkurrenz zu ihrem damaligen Ehemann, dem Schriftsteller und Journalisten Ernest Hemingway.

Die einzige Frau bei der Landung

Mireille MEYER Martha Gellhorn, eine der ersten Kriegsreporterinnen der USA, ist die einzige Frau, die bei der Landung der Alliierten in der Normandie mit an Land geht. Die Art, wie ihr das gelingt, ist kühn und beherzt. Sie tritt durch diese Aktion in direkte Konkurrenz zu ihrem damaligen Ehemann, dem Schriftsteller und Journalisten Ernest Hemingway.

Die Plätze sind begrenzt: 558 Journalisten, Fotografen und Radioreporter werden vom Militär für die Berichterstattung über die Invasion der Westalliierten akkreditiert ...

